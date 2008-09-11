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Yaşam

Ölen kocadan tehdit maili aldı, polise koştu!

İki ay önce ölen kanser hastası kişinin, bir kadın arkadaşı yardımıyla eşine “gece gelip gırtlağını sıkacağım, kızıma iyi bak” şeklinde e-

11 Eylül 2008 03:00

İstanbul’da iki ay önce ölen kanser hastası bir kişinin, hastalığı döneminde kendisiyle yeterince ilgilenmediği gerekçesiyle bir kadın arkadaşı yardımıyla eşine "gece gelip gırtlağını sıkacağım" şeklinde elektronik posta (e-posta) attırdığı anlaşıldı.

Yaklaşık iki ay önce ölen eşi Orhan Y’nin e-posta adresinden kendisine, "Gece gelip boğazını sıkacağım. Kızıma iyi bak" yazılı mailler geldiğini öne süren H.Y, sorumlular hakkında işlem yapılması için Cumhuriyet Savcılığına başvurdu.

Savcının talimatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Bilişim Suçları Büro Amirliği görevlileri, yaptıkları incelemede e-postaların Orhan Y’nin kadın arkadaşı A.Ü’nün bilgisayarından gönderildiğini belirledi. A.Ü, tespit üzerine Kadıköy’deki evinde gözaltına alındı.

A.Ü’nün, internet ortamında tanıştığı Orhan Y’nin isteği üzerine, bu kişinin hazırladığı mailleri H.Y’ye gönderdiği, bunun için Orhan Y’nin ölmeden önce e-posta kullanıcı adı ve şifresini A.Ü’ye verdiği kaydedildi.

Orhan Y’nin hayatını kaybetmesinin ardından A.Ü’nün, H.Y’ye, "gözüm üzerinde", "ne mal olduğunu anladım", "Bir gece gelip boğazını sıkacağım", "Kızıma iyi bak" gibi mesajlar gönderdiği belirtildi.

Başlangıçta "maillerin ölen eşinden" geldiğini sanan H.Y’nin psikolojisinin bozulması yüzünden tedavi gördüğü ancak daha sonra durumdan şüphelenerek savcılığa başvurduğu öğrenildi. Şişli Adliyesi’ne gönderilen A.Ü’nün tutuksuz yargılanmak üzere
serbest bırakıldı.

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