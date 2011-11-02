'Ölen kızımın adı neydi?'

T24 - Vanlı Haydar Kartal deprem meydana geldiğinde İstanbul’da kot taşlama atölyesinde çalışıyordu. Hemen ailesinin yaşadığı Güveçli köyüne koştu. Sadece doğduğunda gördüğü ve henüz kimliği olmayan 4 aylık bebekleri ölmüştü. Muhabir bebeğin adını sorunca hatırlayamadı ve komşularına sordu.





Van’da meydana gelen deprem, yol açtığı acıların yanında varolan dramları da ortaya çıkarmaya devam ediyor. Bunlardan biri, Van’ın Güveçli köyünden Haydar Kartal’ın öyküsü.



Deprem, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki 237 haneli Güveçli köyünde 16 kişininin ölömüne, 48 kişinin yaralanmasına neden oldu. Köyde hayatını kaybedenlerden arasında bulunan 4 aylık Nergiz bebeğin babası Haydar Kartal, İstanbul’da kot taşlama işçisi olarak çalışıyordu. Haydar Kartal da deprem haberini alır almaz 7 çocuğu ve eşinin yaşadığı köye geldi.

Enkazdan eşya çıkarıyor



Enkaz yığınına dönen evlerinde, eşinin yaralı olarak çıkarıldığını, 4 aylık bebeğinin ise beşiğinde uyuduğu sırada yaşamını yitirdiğini öğrenen baba Kartal, büyük acı yaşıyor. Beli kırılan eşinin tedavisi Ankara’da devam eden, kızını ise gözyaşları arasında toprağa veren baba Kartal, geride kalan 6 çocuğu ile evinin enkazındaki eşyaları çıkarmaya çalışıyor.



Deprem sırasında bahçede oynayan ve depremden yara almadan kurtulan 4 yaşındaki kızı Kübra’yı bir an olsun yanından ayırmayan baba Kartal, kızının yaşamını yitirdiği beşiğine bakıp gözyaşı döküyor.

‘Kızımın adı neydi?’



Kızının adını soran muhabire, bir süre düşündükten sonra komşularına dönerek, “Benim kızımın adı neydi?” diye soran baba Haydar Kartal, komşularının kızının adını söylemesi üzerine, “Kızımın adı Nergiz’di ve henüz nüfus cüzdanını çıkarmamıştım” yanıtını verdi.



İstanbul’da çalıştığı için kızını, ilk doğduğunda gördüğünü, sonrasında da İstanbul’a gittiğini anlatan Kartal, “Birkaç ay sonra evime dönüp ailemin yanında kalacak ve kızımın kimliğini çıkaracaktım” dedi.

‘Komşularımız kurtardı’



Haydar Kartal’ın 11 yaşındaki kızı Dilan da deprem sırasında komşularında olduğunu ve büyük bir panikle dışarı çıktıklarında, evlerinin yıkıldığını gördüğünü belirterek şunları anlattı:



“Öğretmenimiz ve komşular yıkılan evimize gelerek enkazdan annemi ve 4 kardeşimi çıkardı. Diğer kardeşlerimin sağlık durumu iyi ama en küçük kardeşim öldü. Annem de hastanede tedavi görüyor.”



