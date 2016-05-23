Ölen kedisini drone yapan adam, şimdi de ineğini helikopter yapma peşinde!

Ölen kedisi Orville’i yarı kedi-yarı robot bir insansız hava aracı haline getirerek dünyada ismini duyuran Bert Jansen, mühendis arkadaşı Arjen Beltman’ın yardımıyla içini doldurduğu ölü hayvanlarla teknolojik araçlar üretmeye devam ediyor. Jansen, şimdi de ölü bir inekten helikopter üretecek.

Sputnik’in haberine göre, ​kedisinden yaptığı drone ile tartışma yaratan ve bazı kesimlerden tepki gören 36 yaşındaki Jansen, 2013 yılında da ölü devekuşundan yaptığı dev drone ile yeniden gündeme gelmişti. Daha sonra fareden ve köpek balığından küçük jet üreterek dikkatleri üzerine çeken Jansen’in yeni hedefi ise ölü bir inekten helikopter yapmak.

Bir arkadaşının hediye ettiği ölü ineği aylardır buzlukta saklayan Jansen, iddialı projesi için Hollanda’da uygun bir laboratuvar bulamamaktan şikayetçi.