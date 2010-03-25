Ölen kedileri geri döndü

Araba tarafından ezildiği için gömdükleri kedileri, tam dokuz ay sonra karşılarına çıktı.

Milnrow, İngiltere 'de yaşayan Angelo Petrillo, karısı Katy ve oğlu Brandon, çok sevdikleri kedileri Alfie'nin ezildiğini gördüklerinde yıkılmışlar ve onu gömüp, mezartaşı bile yapmışlardı.

Diğer kedileri Freddie ile birlikte, yeni bir eve taşınan aile, geçtiğimiz günlerde eski komşularından aldıkları bir telefonla şoka uğradı.



Telefon eden komşuları, sarı bir kedinin eski evlerine girmeye çaıştığını söylüyordu.

Angelo, "Kedimiz Freddie uyuyordu, o yüzden bir hata olduğunu düşündüm." diyerek inanılmaz telefon konuşmasını anlattı.



"Ardından kedinin seradan tırmanıp, eski yatak odamızın camına ulaşmaya çalıştığını söylediler. Ki bu tam olarak iki kedimizin de yaptığı birşeydi."

"Karımla birbirimize bakakaldık, bana gömdüğüm kedinin Alfie olduğuna emin miyim diye sordu, kesinlikle eminim dedim."



Ertesi gün komşuları kedinin hala eski evlerinin önünde, çaresizce miyavladığını söylediler.

Bunun üzerine Katy, eski evine dönerek kediyi gördü: "Evet, o kedi Alfie'ydi. Şoka girdim. İnanamıyordum. Dokuz ay önce gömdüğümüz kedimiz, bir ay boyunca yasını tuttuğumuz kedimiz geri dönmüştü."



Angelo Patrillo, kazada ölen kedinin başka bir kedi olduğunu artık biliyor. "Onu gömerken boynunda tasmasının olmadığını farkettim, ama kazada koptuğunu düşünmüştüm."

Kazada ölen kedinin kime ait olduğu öğrenilemese de, Alfie ailesine tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.



Angelo, Alfie ile Freddie'nin pek geçinemediklerini, ancak alışmalarını beklediğini söylüyor.

"Alfie'yi götürdüğümüz veteriner, kedinin bir kargo aracına tırmandığını, 50-60 kilometre uzağa taşındığını ve tüm bu sürede ancak geri dönebildiğini düşünüyor"

Çift, onları bir daha kaybetmemek ve "karıştırmamak" için kedilerinin ikisine birden mikroçip taktırıyor.