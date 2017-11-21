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(Ölen karı-kocanın fotoğraflarıyla) KAZA YAPAN SERVİS MİNİBÜSÜ KALDIRIMDAKİ KARI KOCAYI EZDİ: 2 ÖLÜ 

* Kazanın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı

21 Kasım 2017 16:55

* Kazanın ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
Ataşehir\'de kazaya karışan servis minibüsünün kaldırıma çıkarak ezdiği karı koca hayatını kaybetti. Çiftin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. 
Kaza, saat 07.00\'de Yeni Çamlıca Mahallesi Kargı Sokak ile Aykut Sokak kesişiminde meydana geldi. 06 GVG98 plakalı otomobile hızlı seyrettiği iddia edilen 34 NJ 994 plakalı servis minibüsü çarptı.

KALDIRIMDA YÜRÜYORLARDI
Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan işçi servisi kaldırımdaki karı kocayı ezdi. Minibüs bir ağaca çarptıktan sonra durabildi. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Gülseren Ünal\'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi; durumu ağır olan Saffet Ünal ise hastaneye kaldırıldı. Saffet Ünal da hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadan hemen sonra yaşananlar bir amatör kamera tarafından kaydedildi. 

HASTANEYE GİDİYORLARDI
Acı haberi alan çiftin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Karı kocanın 3 çocukları olduğu ve hastaneye gittikleri öğrenildi. Polisin incelemesinin ardından Gülseren Ünal\'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan araç sürücüleri de Salih Sevgican Polis Merkezi\'ne götürüldü. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
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-Ölen karı-kocanın fotoğrafları

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
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-Cenazenin yerdeki görüntüsü
-Yakınlarının olay yerine gelmesi 
-Cenazeye bakmaları
-Sinir krizi geçirmesi
-Cenazenin kaldırılması
-Kaza yapan araçların görüntüsü
-Devrilen geri dönüşüm kutusu
-Vatandaşlarla röp.
-Araçların kaldırılması
-Genel ve detay görüntüler

21.11.2017 - 09.36 - Haber Kodu : 171121020
21.11.2017 - 09.43 - Haber Kodu : 171121021

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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