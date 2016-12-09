“Ölen işçiyi delil bırakmamak için yaktılar!”

İstanbul Bağcılar’da kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bir sitede oturmaya devam edenler asansör boşluğunda yanmış bir erkek cesedi buldu. Site sakinleri firma çalışanlarının 6’ncı kattan düşen işçiyi delil bırakmamak için yaktığını öne sürdü. Bağcılar Yüzyıl karakolu konunun araştırıldığını şu an polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerde bulunduğunu söyledi.

“Olay yerinden kaçtılar”

DUVAR’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, görgü tanıklarından E. S. mahalleliler cesedin yandığını fark edince olay yerinden birilerinin kaçtığını gördüklerini söyleyerek şu bilgileri verdi:

“Biz olayı gördükten sonra yıkımcılar olay yerinden hızla kaçtı. Bundan birkaç hafta önce Başak A.Ş’nin sigortasız işçi çalıştırdığını bütün kurumlara bildirdik. Bizim evlerimizi kaçak bir şekilde yıkmaya çalışıyorlar. Sitedeki komşularımız da olayı gördü.”

"Ölen kişi işçi değil"

Bağcılar Belediyesi Basın Danışmanı Hakkı Kırkaya “Bölgede yıkım çalışması taşeron şirket tarafından yapılıyor. Ölen kişi işçi değil. Kayıp işçimiz yok. Şu an savcının incelemesi ve yıkım çalışmaları devam ediyor” şeklinde açıklama yaptı.

Polisler: İnceleniyor

Konuyla ilgili DUVAR’ın iletişime geçtiğimi Bağcılar Yüzyıl Karakolundaki polisler “Şu an olay yeri ekibimiz Albayraklar sitesinde. Konuyla ilgili incelemelerimiz devam ediyor” dedi.

Sitede evlerini vermek istemeyen 15 kişinin avukatıda konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

“Müvekkillerimle birlikte Başak A.Ş.’nin kaçak işçi çalıştırıldığına dair savcılıkta suç duyurusunda bulunmuştuk. Bugün yaşanan işçi ölümünü de SGK’ya bildirdik. Daha önce de burada çalışan işçilerin sigortalarının yapılıp yapılmadığını ve işçilerin kimlik tespitlerinin yapılmasını istemiştik. Fakat SGK belediyeye telefon açıp konuyu kapatıyordu.”

Mevcut Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın ismi İstanbul Ticaret Odası’ndaki sicil kayıtlarında Başak A.Ş.’nin eski yönetim kurulu üyesi olarak geçiyor. Site sakinleri geçen hafta, yaşadıkları evlerin zorla kentsel dönüşüme alındığını söyleyerek, darp edildiklerini iddia etmişti. Hastaneden darp raporu alan 20 yaşındaki Berk Öztürk, akşam saatlerinde işçilerin evlere zorla girdiğini ve hırsızlık gibi olaylarla siteden zorla çıkartılmak istendiklerini ifade etmişti.