Ölen hastanın yakını 2 kadın, kadın doktoru dövdü (2)

DOKTORU SAÇLARINDAN TUTUP YERDE SÜRÜKLEYEREK DARP ETMİŞLER

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, Sultan 1\'inci Murat Hastanesi\'nde Uzm Dr. Tuba Çıkmaz\'ın dün gece ölen hasta yakınları S.Ü. ile Z:Ü.\'nün darp edilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi\'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanımızın 02.02.2018 tarihinde gece nöbeti esnasında görevini yaptığı sırada yoğun bakım ünitesinin dışında kapının önünde hasta yakınları tarafından saçlarından tutularak yerde sürüklenmek suretiyle saldırıya uğraması derin üzüntüye neden olmuştur. İl Sağlık Müdürlüğü avukatımız olayın hemen ardından olay yerine gelerek gerekli incelemeleri ve görüşmeleri yapmış, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemiş ve derhal yasal süreci başlatmıştır. İl Sağlık Müdürümüz Dr. Ali Cengiz Kalkan ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi yöneticileri olayı öğrendikleri andan itibaren; gerek hekimimize destek olmak, gerekse hukuki sürecin takibi açısından saldırıya uğrayan hekimimizin yanında, hastanede bulunmuşlardır. Sayın Sağlık Bakanımız saldırıya uğrayan hekimimizi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş; Sağlık Bakanlığı olarak sürecin takipçisi olunacağını belirtmiştir. Sayın Valimiz Günay Özdemir doktorumuzu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve sonuna kadar olayın takipçisi olacaklarını bildirmiştir. Sayın Cumhuriyet Başsavcımız ve Sayın İl Emniyet Müdürümüz olayın başından itibaren anlık olarak süreçleri koordine etmişlerdir. Sayın İl Emniyet Müdürümüz bizzat hastamızı ziyaret etmiş ve olay yerine bizzat nezaret etmiştir.\"

\'HAİNCE VE ALÇAKÇA SALDIRIYA MARUZ KALMIŞ\'

Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Dr. Tuba Çıkmaz\'ın haince ve alçakça saldırıya maruz kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

\"İnsanın acısını dindirmek için deyim yerindeyse hayatını mesleğine adamış olan hekimlerin sanatını icra ederken, sınır başlarında vatan savunması için nöbet tutmak ne ise; hastalarının sağlığını, huzurunu temin için kutsal nöbetini tuttuğu esnada, çok değerli Göğüs Hastalıkları Uzmanımız Doktor Tuba Çıkmaz, haince ve alçakça saldırıya maruz kalmış ve bu durum hepimizi derinden yaralamıştır. Sağlık personeline yönelik artarak devam eden sözlü ya da fiziksel şiddet olaylarına karşı Bakanlığımız tarafından önemli hukuki, idari ve yapısal tedbirler hayata geçirilmiştir. Biz de İl Sağlık Müdürlüğü olarak şiddete uğrayan personelimizin yanındayız ve sürecin takipçisi olacağız. Sağlık için haftanın 7 günü 24 saat çalışma esasıyla canla, başla ve özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddeti, kimden ve nasıl geldiğini ayırt etmeksizin şiddetle kınıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından konunun hassasiyetle takip edilerek gerekli iş ve işlemlerin aciliyetle yapılacağını belirtmek isterim. Saldırıya uğrayan hekimimize ve tüm sağlık personelimize geçmiş olsun dileklerimi ileterek; sağlık personeline yönelik bu çirkin saldırıların artık bir son bulmasını temenni ediyorum.\"

MESLEKTAŞLARI ŞİKAYETÇİ OLDU

Dr. Tuba Çıkmaz\'ın 15 mesai arkadaşı Cumhuriyet Polis Merkezi\'ne giderek arkadaşlarını darp eden şüpheliler ve yakınları hakkında şikayetçi oldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü de, Vali Günay Özdemir\'in talimatıyla hastane de güvenlik tedbirlerini artırdı.