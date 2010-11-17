-ÖLEN HACI ADAYI SAYISI 35'E YÜKSELDİ MEKKE (A.A) - 17.11.2010 - Eyüphan Kılıç - Hac için Mekke ve Medine'ye gelen hacı adaylarından 35'i yaşamını yitirdi. Hac görevini yerine getirmeye çalışan hacı adaylarından 16'sı daha kalp krizi, akciğer yetmezliği gibi nedenlerden dolayı vefat etti. Böylece ölen hacı adaylarının sayısı 35'e ulaştı. Mekke'de ölen 16 hacı adayının kimlikleri şöyle: ''Rafet Büyükçelebi (85), Hacer Kızılarslan (60), Şekkiro Saltan (77), Ali Orhan (84), Zöhre Ertaş (64), Mehmet Abbasgil (84), Hasan Çobanoğlu (57), Hayrullah Yavuz (71), Muharrem Yazar (64), Hati Demir (74), Nazife Baba (73), Faize Karaaslan (72), Hasi Atbaş (64), Nurettin Savaş (89), Cevat Balaman (70) ve Zeynep Kaya (64).'' Daha önce de Mekke'de 15, Medine'de 4 hacı adayı yaşamını yitirmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, bu yıl en yaşlı 5 bin kişinin kura dışı tutularak hacca getirildiğini, alınan sağlık önlemleri sayesinde ölen hacı adayı sayısının az olduğunu bildirdi. Hasta hacı adayları, Arafat'a ambulanslarla çıkarılmış, vakfeden sonra otellerine götürülmüştü.