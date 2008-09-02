‘Ölen gençlere değil ağaçlara acıdı’ davası

Koç Üniversitesi'nden 3 gencin hayatını kaybettiği kazanın ardından otomobilin çarptığı yol kenarındaki ağaçlara acıdığını söyleyen çevreci profesör Orhan Kural'a, ölen gençlerden Görkem Gürkan'ın ailesi 60 bin YTL'lik tazminat davası açtı.



30 Nisan'da meydana gelen kazada gece yarısı Devran Gözen'in kullandığı son model araç Sarıyer Hacıosman Bayırı mevkisinde aşırı hız ve alkol nedeniyle kontrolden çıkmış, yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobilden yola fırlayan Büşra Yıldız ile Okan Bektaş yaşamını yitirmiş, Görkem Gürkan ise 3 gün komada kaldıktan sonra hayata veda etmişti.



3 aile evlat acısıyla yanarken 'çevreci profesör' olarak tanınan Orhan Kural, bir konferansta "Koç Üniversitesi'nin zengin dört çocuğu uyuşturucu, içki miçki falan ve ağaçlara çarparak bir kısmı öldü. Ben ağaçlara üzüldüm efendim, ben ağaçlara üzüldüm" diye konuştu. Bu sözleri duyan İzmitli Gürkan Ailesi de soluğu mahkemede aldı.



“60 bin YTL’lik tazminat”



Görkem'in annesi Lütfiye ile babası Bülent Gürkan, avukatları Eyüp Çakıl aracılığıyla, Kural'a 60 bin YTL'lik manevi tazminat davası açtılar. Baba Bülent Gürkan, İTÜ Makine Mühendisliği'nde eğitim görürken hocası olan Prof. Dr. Kural'ın yaptığı açıklamaya isyan ederek, "Bizim mücadelemiz, çocuklarımızın uyuşturucu kullanmadığını ispatlamak" diye konuştu. Anne Lütfiye Gürkan ise oğulları Görkem'in, Devran'a alkol ve uyuşturucu kullandığı için otomobili kendisinin kullanması için ısrar ettiğini ileri sürerek, "Suç kimdeyse gerekli cezayı alsın. Bizim çocuklarımızın geleceği vardı ancak geri gelmeyecekler. Geleceği olan çocuk uyuşturucu kullanmazdı" diye konuştu.



“Ağaçlar da canlıdır”



Prof. Dr. Orhan Kural ise SABAH muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Davaya konu sözleri Anadolu'da yaptığım bir konferans sırasında sarf etmiştim. Orada Formula 1 yarışlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini, çocukların bunları seyrederek özendiklerini ve ayrıca bu organizasyonun hem Türkiye ekonomisine hem de doğaya zararlarından bahsediyordum. Bu konuşmanın ardından bir basın mensubu bu kazayla ilgili olarak yorumumu sordu. Ben demokratik bir insanım. Benim neye üzülüp üzülmeyeceğime onlar değil ben karar veririm. Ayrıca ağaçlar da canlıdır ve oksijen vererek topluma faydaları vardır. Evet ölenlerin ailelerine üzüldüm. Evlat acısını bilirim. Ben de kardeşimi kaybettim. Ancak benim neye üzülüp üzülmeyeceğimin kararı başkasına ait değildir."

