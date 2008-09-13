Ölen genç, oğlu çıktı

Kayseri'de, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden gencin yardımına koşan adam, kendi oğlu olduğunu fark edince sinir krizleri geçirdi.



Edinilen bilgilere göre kaza dün akşam saatlerinde Kayseri-Hacılar ilçe karayolu Eğribucak Mahallesi mevkiinde meydana geldi.



H.B. (19) isimli şahıs 38 DS 011 plakalı kamyonetiyle seyrederken, yol kenarında bulunan Mustafa Deveci (14) isimli gence çarptı. Mustafa Deveci olay yerinde hayatını kaybederken, devrilen kamyonetin sürücüsü H.B. ise kayıplara karıştı.



Kazayı görerek mobilya dükkanını bırakıp yardıma koşan Ali Deveci, yerde yatanın oğlu olduğunu fark edince sinir krizleri geçirdi. Baba Ali Deveci, jandarma ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, aracını olay yerinden bırakarak kaçan H.B. ise yaklaşık bir saat sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.