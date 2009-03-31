Ölen eşinin yerine seçime girdi ve kazandı

Aydın İncirliova'da, hastalığa yenilen başkan eşinin yerine adaylığını koyan 3 çocuk annesi CHP'li Fadime Orbay, rakiplerine fark atarak ilçenin ilk kadın başkanı oldu.



Aydın'ın İncirliova ilçesinde gübre ticareti yapan Yahya Ümit Orbay, 2004'te belediye başkanı seçildiğinde işlerini eşi Fadime Orbay'a devretti. Ancak talihsiz başkan, 15 ay önce beynindeki ur nedeniyle yaşamını yitirdi.



Eşini kaybedince büyük üzüntü yaşayan Fadime Orbay, 29 Mart yarışında CHP tarafından adaylık teklif edilince hemen kabul etti.



Seçim kampanyası sırasında özellikle kadınların ve gençlerin desteğini arkasına alan Orbay, 29 Mart'tan en yakın rakibi DP'li adaya bin 11 oy fark attı. Sabah gazetesinin haberine göre İncirliova'nın ilk kadın başkanı olan üç çocuk annesi, 49 yaşındaki Fadime Orbay, "Eşimden yarım kalan projeleri tamamlayacağım, üstüne yeni projeler ekleyerek İncirliovamız için ne gerekiyorsa hep birlikte, el birliğiyle yapacağız" dedi.



Gözyaşlarını tutamadı



Orbay, seçim zaferini kutlarken şunları söyledi: "Kadınlarımızla, gençlerimizle bir bütün olduk. Hep birlikte bu seçimi kazandık. Sadece bana oy verenlerin değil herkesin belediye başkanıyım. Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Ev hanımları ve gençler için yeni iş alanları yaratmaya çalışacağız. İnciriova'nın çehresini birlikte değiştireceğiz." Başkanlığı, eşinin ölümünün ardından göreve getirilen Vahit Dede'den devralmaya hazırlanan Fadime Orbay, seçimde verilen oyların tümünün sadece kendisine ait olmadığını da söyleyerek, "Bu oylar tabii ki eşimin de oylarıdır. Onun yaptığı hizmetler, ilçe halkına yardımları, desteği unutulmayacak. O herkesin saygısını, sevgisini kazanmıştı. Şimdi ona gösterilen saygı ve sevgiyi bana da veriyorlar. Ben de buna layık olmak için elimden ne geliyorsa yapacağım" ifadesini kullandı.



Fadime Orbay, zafer kutlamaları sırasında, üzerinde "Seni unutmayacağız" yazılı, eşinin büyük bir fotoğrafının taşındığını görünce gözyaşlarını tutamadı.

