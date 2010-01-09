Ölen eşinin spermleriyle anne oldu

T24 - Gavin Bowen henüz 22 yaşında nadir görülen ve kemikleri etkileyen bir kanser türüne yakalandı. Kemoterapiye başlamadan önce spermini dondurmaya karar verdi. Çünkü doktorlar, kemoterapinin sperm verimliliğini olumsuz etkileyebileceğini söylemişti.





Gavin ve eşi Kelly, 2007'de yapay döllenme yoluyla Shay adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Gavin yaşam savaşını kaybetmeden önce çift Shay'a bir kardeş vermek istiyordu. Ama bunun için vakitleri olmadı. Kemoterapi kanseri yenememişti.



Kelly, Gavin'in ölümünden sonra kocasının dondurulmuş spermiyle yeniden hamile kalmaya karar verdi. Üçüncü deneme başarılı oldu, Kelly hamile kaldı.



Gavin Bowen'ın ölümünden yaklaşık iki yıl sonra ikizler dünyaya geldi. 20 gün önce dünyaya gözlerini açan Ruby ve Chaise adlı ikizlerin sağlık durumları son derece iyi.



25 yaşındaki Kelly Bowen, "Gavin burada bizimle birlikte olamamasına rağmen bana en mükemmel hediyeyi verdi. O da keşke bizlerle birlikte olabilseydi" diye konuştu.