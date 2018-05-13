T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ölen eltisinin çocuklarına bakıyor

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta ölen eltisinin 3 çocuğuna bakan, 4 çocuk annesi Tülay Solu (36), Kızılay Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından 'Yılın Annesi' seçildi

13 Mayıs 2018 16:07

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta ölen eltisinin 3 çocuğuna bakan, 4 çocuk annesi Tülay Solu (36), Kızılay Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından \'Yılın Annesi\' seçildi.
Kültür Mahallesi\'nde yaşayan yaşayan Tülay Solu, 7 yıl önce meme kanserinden hayatını kaybeden eltisi Münevver Solu\'nun 3 çocuğuna bakmaya başladı. Kayınvalide ve kayınpederinin de bakımını üstlenen Tülay Solu, 3 katlı binada gün boyu daireler arasında mekik dokuyarak, günlük temizliğinden yemek pişirmeye, çamaşır yıkamadan öğrencilerin derslerine kadar ilgileniyor. 17 yaşında evlendiğini söyleyen Tülay Solu, \"3 katlı binanın en üst katında kayınvalidem ve kayınpederim yaşıyor. Orta katta kayınbiraderim ve 3 çocuğu kalıyor. Tüm işleriyle ben ilgileniyorum. Eltimi kaybettikten sonra onlar da benim çocuğum gibi oldu. Onlara hizmet etmekden zevk alıyorum\" dedi.
Tülay Solu\'nun kayınvalidesi Melike Solu, gelinin 3 aileye baktığını bir gün bile kendisinden \'of\' dediğini görmediğini söyledi. Tülay Solu\'nun yıllarca kendi annesine de baktığını belirten Melike Solu, gelinini çok sevdiğini belirtti. 
Genç anneyi tanıdıktan sonra onun öz verili çalışmasını, 3 aileye bakma azmini gördüklerini aktaran Kızılay Kadın Kolları İl Başkanı Dilek Ağa, Tülay Solu\'yu yılın annesi olarak seçtiklerini ifade etti.  Kızılay Muş Şube Başkanı Cengiz Koç ise Tülay Solu\'nun fedakârlığı ile yılın annesi olmayı hak ettiğini belirterek \"3 ailenin yükünü sırtında taşıdıyor. Sevginin, şefkatin yozlaştığı bir dönemde genç anne bu kadar insana bakmayı kendisine görev addetmiş. Ölen eltisinin çocuklarını kendi çocuklarından ayırt etmeden verdiği anne sevgisi, desteği ve katkıyı, hoş görüsünü ayakta alkışlıyorum, kendisini kutluyorum. Kızılay olarak çocukların eğitimlerinde varsa sorunlarını çözmede onların yanında olacağız\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eser AYDINMUŞ DHA MUŞTülay SoluKızılay Kadın KollarıBaşkanlığıAnnesiKültür MahallesiMünevver SoluKayınvalideOrtaTümEltimiOnlaraMelike SoluBaşkanı Dilek Ağa Tülay SoluMuşBaşkanı Cengiz KoçSevginin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24