-Ölen Çeçenler için tören İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 - İstanbul'da uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden Çeçenistan uyruklu 3 kişi için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Zeytinburnu Mevlana Caddesi'ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden ''Hamzat Komutan'' lakaplı Berk-Khazh Musaev, Rustam Altemirov ve Zavrbek Amriev için öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına, hayatlarını kaybedenlerin aileleri, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Selman Esmerer eski milletvekili Fethullah Erbaş, Trabzon-Soçi seferini yapan Avrasya Feribotu'nu 1996 yılında kaçıran grubun lideri Muhammet Emin Tokcan, İnsanı Müdafa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) ile Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜRDER) ve İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) üyeleri katıldı. Caminin giriş kapılarında resmi üniformalı polisler, şüphelilere kimlik kontrolü yaparken, cenaze namazına gelenlerin de üstü arandı. Cami avlusunda cinayet soruşturmasını yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Terörle Mücadele Şube polisi de hazır bulundu. Öğlen namazının ardından 3 Çeçen için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Cami avlusunda müftülüğün görevlendirdiği din görevlileri bulunmasına rağmen, cenaze namazını MAZLUMDER Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Beyhan kıldırdı. Cami avlusunu dolduran kalabalık bir grup, ''Katiller hesap verecek'', ''Kukla Kadirov hesap verecek'', ''Şehitlerimiz onurumuzdur'' ve ''Kafkasya'ya selam direnişe devam'' yazılı pankart ve döviz açarken, cami duvarına, saldırıda yaşamını yitiren 3 kişinin fotoğraflarını astı. Tekbir getiren katılımcılar, ''Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz'', ''Müslüman uyan, Kafkasya'ya sahip çık'', ''Katil Rusya Kafkasya'dan defol'' ''Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz'' şeklinde slogan attı. Muhammet Emin Tokcan, yaptığı konuşmada, cinayetlerle kendilerini korkutmaya çalıştıklarını belirterek, ''Ama kimse korkmuyor. Her ölü daha çok insanı biraraya getiriyor. Çeçen halkı ölümden korkmaz. Herkes daha güçlü bir şekilde biraraya gelecek. İstedikleri hedefe ulaşamayacaklar. Haksızlığa ve özgürlüğe karşı mücadelemiz sürecek'' dedi. İMKANDER Başkanı Murat Özer de cinayetlerin Rusya tarafından acımasızca yaptırıldığını iddia ederek, şöyle konuştu: ''Bize, 3 Çeçen'in neden korunamadığını soruyorlar. Bizim imkanlarımız buna elverişli değil. Bizler Türkiye'de bulunan Çeçen mücahitlerin ailelerine ve çocuklarına yeterince sahip çıkamıyoruz. Bu bizim ayıbımızdır. Bu 7. cinayet oldu. Rusya, haince cinayetlerine dünyada devam ediyor. Ama her yerde bu kadar rahat davranamıyor. Cinayetlerle ilgili açılan soruşturmanın acilen sonuçlandırılmasını istiyoruz.'' ÖZGÜRDER Başkanı Rıdvan Kaya da ''Bizler kardeşlerimizin verdiği mücadeleyi tam olarak anlayamadık. Onlara sahip olma görevimizi yerine getiremedik. Oysa ki bu kardeşlerimiz sahip çıkılmayı hak ediyordu. Onlar özgür ve bağımsız bir toprak parçası içinde Allah'ın dinine uygun bir yaşam sürebilmek için bedel ödediler'' dedi. Fethullah Erbaş da katillerin bir an önce bulunması gerektiğini, bunun devlet olmanın en önemli göstergesi olduğunu kaydetti. Yaklaşık bir buçuk saat süren tören ve protesto gösterilerinin ardından, cenazeler omuzlara alınarak cenaze araçlarına taşındı. Cenazelerin bugün defnedilmeyeceği, ölenlerin yurt dışında yaşayan ailelerinin kararı doğrultusunda daha sonra defin işleminin gerçekleşeceği belirtildi.