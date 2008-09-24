Ölen bebekleri ikinci kez mezara verdiler

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden 13 bebeğin otopsisi tamamlandı. Bebeklerini morgdan alan aileler acıyı ikinci kez yaşadı.



Bebeklerini İzmir Adli Tıp morgundan almaya gelen ailelerden bazıları bu acıyı ilk kez, bazıları ise savcılık tarafından mezarların açılması nedeniyle ikinci kez yaşadı.



Bebeklerinin tabutlarını alırken gözyaşlarına boğulan aileler, müfettişlerin yaşanan olayla ilgili “araba kazası” açıklamasına tepki gösterdi. 8 yıllık evli olan ve 3 kez düşük yaptıktan sonra bir erkek bebek dünyaya getiren Gülseren Doğan eşiyle birlikte 'Mertkar' adını koydukları bebeklerini, pembe kundağı ile Yeni Bornova Mezarlığı'na defnetti.



Bu arada, daha önce “ölümleri adli vaka olmadığı” gerekçesiyle ailelerine teslim edilen ve savcılık kararıyla defnedildikleri mezarlarından çıkarılan bebekler de dahil olmak üzere 13 bebeğin otopsisi tamamlandı. Adli Tıp Kurumu'nda alınmayı bekleyen halen 6 bebek olduğu kaydedildi. Bu arada, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, hastanedeki 27 bebeğin izlendiğini, yeni bebek kaybının olmadığını bildirdi.



