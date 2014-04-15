Ölen bebek ayakkabı kutusunda taşındı

Mersin'de üçüzlere hamile olan kadın sancıları tutunca bebeklerinden birini evinde, diğer ikisini ise götürüldüğü hastanede dünyaya getirdi. Evde doğan ancak kısa süre sonra ölen bebeğin cesedi ayakkabı kutusunda hastane morguna götürüldü.

Doğan Haber Ajansı’ndan İbrahim Maşe ve Mustafa İnsan’ın haberine göre, 5.5 aylık hamile olan Ömür Erciyes dün akşam saat 22.00 sıralarında sancılandı. Erken doğum riski taşıyan Ömür Erciyes, sık sık sancılandığı için ilaç alarak evde beklemeye başlarken, sancıların artması üzerine saat 22.30 sıralarında bir kız bebek dünyaya getirdi.

İddiaya göre, bebek doğumdan kısa bir süre sonra yaşamını yitirirken, bir şirkette şoför olarak çalışan Tamer Erciyes, eşini Mersin Forum Yaşam Hastanesi'ne götürdü. Ömür Erciyes burada 1 kız ve 1 de erkek bebek dünyaya getirdi. Erkek dünyaya gelen ikizler kuvöze konuldu.

Bebeğin cenazesi ayakkabı kutusunda

Tamer Erciyes olayın üzerinden yaklaşık 12 saat geçtikten sonra evde yaşamını yitiren kızının cenazesini önce beyaz bir beze sarıp ayakkabı kutusuna koydu, sonra da otomobilinin bagajına koyarak ölüm raporu almak için Çağdaşkent Aile Hekimliği'ne gitti.

Doktorların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerin kontrolünde ölen bebeğin cenazesi yine babası tarafından ayakkabı kutusunda otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu'na götürülürken, savcı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mutluluk ve hüznü aynı anda yaşıyorum

Dünyaya gelen ilk çocuklarından birini kaybeden Tamer Erciyes, doğumun bir anda gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:

"Doktor erken doğum riski taşıdığını söylemişti. Biz de sancıları, doktorun verdiği hap ile geçiriyorduk. Eşim sancılanınca yine hap içti. Geçer sandık fakat bir süre sonra doğum gerçekleşti. Eşim bir kız bebek dünyaya getirdi. Evde doğan kız bebeğimizin bir süre sonra yaşamadığını fark edince cesedini evde bırakıp acilen eşimi hastaneye kaldırdık. Eşim birer saat ara ile iki bebek daha dünyaya getirdi. Bebeklerin biri saat 24.00'de, diğeri 01.00'de dünyaya geldi. Ölen bebeğimiz kız, diğer bebeklerimiz ise bir kız bir erkek. Evdeki doğum bir anda olduğu için ne yapacağımızı şaşırdık. Doktor, erken doğum olacağını söylemişti ve 5.5 aylık iken başımıza geldi. Mutluluk ile hüznü aynı anda yaşıyorum."