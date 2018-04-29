Ölen askerin annesi: Trump bize saygısızlık yaptı

Nijer'de ölen bir ABD askeninin annesi, bir kongre üyesinin Başkan Donald Trump'ın askerin dul eşiyle telefon konuşmasında "saygısızlık" yaptığını doğruladı.

Kongre Üyesi Frederica Wilson Trump'ın askerin eşi Myeshia Johnson'a "Neye yazıldığını biliyordu ama sanırım yine de acı veriyor" dediğini söyledi.

Trump ise, Wilson'ın söylediklerinin "tamamen hayal ürünü" olduğunu savundu.

Çavuş David Johnson Nijer'de radikal İslamcı militanlar tarafından bir baskında öldürülen dört Amerikan askerinden biriydi.

Trump, 4 Ekim'de ölen askerlerin ailelerini aramadığı için eleştiriliyordu.

Johnson'ın annesi Cowanda Jones-Johnson, Senatör Wilson'ın anlattıklarını doğruladı.

Washington Post'a konuşan anne Johnson "Başkan Trump, oğluma, kızıma ve ayrıca bana ve eşime saygısızlık yaptı" dedi.

Bu arada Trump'ın bir de, ölen bir askerin babasına para yardımı önerip daha sonra bu parayı ödemediği iddiaları ortaya çıktı.

Washington Post'a konuşan asker babası"Bana 'Sana kişisel hesabımdan 25 bin dolarlık bir çek yazacağım'dedi" diye konuştu.

Florida'daki bir bölgeyi temsil eden Wilson, CNN'e yaptığı açıklamada, Trump'ın askerin cenazesi memleketi Miami'ye ulaşmadan hemen önce aradığını syöledi.

Wilson Trump'ın sözlerini, telefonun açık hoparlöründen duyduğunu anlattı.

Wilson "Bunu bir telefon görüşmesinde söyleyebilirsiniz, ancak yas tutan bir dula söylemezsiniz. Herkes bir savşa giderseniz, canlı geri dönmeyebileceğinizi biliyor. Ancak bunu yas tutan bir kadına hatırlatmazsınız" dedi.

Wilson Washinton Post'a, üçüncü çocuklarını bekleyen asker eşinin, konuşmadan sonra gözyaşlarına boğulduğunu anlattı.

Trump ise, "Demokrat Kongre üyesi, çatışmada ölen askerin eşine söylediklerimi tamamen uydurdu (ve kanıtım da var). Üzücü! şeklindeki bir Twitter mesajıyla yanıt verdi.

Başkan Trump, henüz bir kanıt ortaya koymadı.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın ölen askerlerin aileleriyle görüşmelerinin özel olduğunu savundu.

Trump daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada "Wilson'ın söylediklerini söylemedim...Çok iyi bir diyalog oldu" dedi.

Trump kendisine kanıt sorulduğunda da "O açıklamayı yine yapsın, o zaman görürsünüz" yanıtını verdi.