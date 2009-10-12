2003 yılından beri evinden dışarı çıkmayan ünlü sanatçı hastalığı nedeniyle ölen arkadaşlarının yaşadığını sanıyor.



Sanatçı Münir Özkul, rutin kontrollerinin yapılması amacıyla hastaneye kaldırıldı.



VKV Amerikan Hastanesinden alınan bilgiye göre, demans (kişinin entelektüel ve sosyal yeteneklerinin, günlük fonksiyonlarını etkileyecek şekilde kaybı) hastalığı bulunan Özkul, normal serviste yatıyor ve rutin kontrolleri yapılıyor.



Demans hastalığı nedeniyle 2003 yılından bu yana evinden dışarıya çıkmayan ve kimseyle görüşmek istemeyen Özkul, hastalığı yüzünden geçmişe dair birçok şeyi hatırlamıyor ve ölen arkadaşlarının yaşadıklarını sanıyor.