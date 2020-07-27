Ölen annesinin ses kaydının yer aldığı oyuncak ayısı çalınan kadına Hollywood yıldızlarından destek

Kanada’da 28 yaşındaki Mara Soriano’nun, içinde kanserden ölen annesinin ses kaydının bulunan oyuncak ayısı nişanlısı ile taşındığı sırada çalındı. Oyuncak ayısının bulunması için sosyal medya ve el ilanlarıyla kampanya başlatan Mara’ya aralarında Hollywood yıldızlarının da bulunduğu birçok kişi yardım ediyor.

"Annemi her özlediğimde ona sarılıyorum"

Konuyla ilgili yerel medyaya konuşan Mara, "Oyuncak ayı benim için çok önemliydi. Çünkü oyuncak ayının içinde, annemin bana özel bıraktığı 'beni sevdiğini, benimle gurur duyduğunu ve her zaman benimle olacağını' söyleyen ses kaydı vardı. Ve her annemi özlediğimde ona sarılıyordum" ifadelerini kullandı.

Ryan Reynolds 5 bin dolar ödül teklif etti

Mara, oyuncak ayı ile ilgili herhangi bir bilgisi olan kişilerin, e-posta atabileceği bir mail ve sosyal medya hesabı oluşturdu. Durumun sosyal medyada paylaşılarak yayılmasının ardından, birçok Hollywood yıldızının da dikkatini çekti. Ünlü oyuncu Ryan Reynolds, oyuncak ayının bulunması için paylaşılan ilanı sosyal medya hesabından paylaşarak, oyuncak ayıyı Mara’ya geri götüren kişiye sorgusuz sualsiz 5 bin dolar ödül teklifinde bulundu.