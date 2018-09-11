Ölen annesinin evde beslediği sokak hayvanlarının bakımını üstlendi

Ersin ERCAN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de, 1 ay önce kalp krizi geçirip ölen Nurhan Kalender\'in (49), barınağa dönüştürdüğü evinde beslediği 100\'ün üzerinde kedi ve köpeğin bakımını kızı Neslihan Gamze İşbilen (30) üstlendi. İşsiz olan İşbilen, bakmakta zorlanmasına rağmen hayvanları barınağa veya sokağa bırakmaya kıyamadığını belirterek, \"Annem gittikten sonra 4 kedi öldü. Tedavilerini yaptıramıyorum. Hayvanları sahiplendirmek istiyorum\" dedi.

Edirne\'de 5 yıl önce barınağa dönüştürdüğü evinde 100\'ün üzerinde kedi ve köpekle yaşayan Edirne Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği (EDHAYKO) Başkanı Nurhan Kalender, 1 ay önce kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Kentte geçen yıl Kasım ayında kapatılan eski çöplükte yaşayan 500 köpeğin kaybolduğunu iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulunması ile de gündeme gelen Kalender\'in ölmesi ardından, evinde beslediği hayvanların bakımını, kızı Neslihan Gamze İşbilen üstlendi. Su ürünleri mühendisi Neslihan Gamze İşbilen, aralarında 2 felçli köpek ve 4 engelli kedinin de bulunduğu hayvanlara, zorlanmasına rağmen annesi gibi özenle bakmaya çalışıyor.

HAYVANLARI SAHİPLENDİRMEK İSTİYOR

İşbilen, bir kısmı evin odalarında, bir kısmı bahçedeki kulübelerde yaşamlarını sürdüren hayvanların bakım, tedavi ve yemek ihtiyaçlarını artık karşılamakta zorlandığını söyledi. Annesinin, maaşının büyük bölümünü hayvanlara harcadığını, kendisinin ise işsiz olduğunu ifade eden İşbilen, şöyle konuştu:

\"1 yıldır iş arıyorum. Annem öldükten sonra, 4 kedi öldü. Tedavilerini yaptıramıyorum. Klinik borçlarımız duruyor. Çalışmadığım için de ödeyemiyorum. Desteğe çok fazla ihtiyacım var. Kedilere haftalık 3 poşet kuru mama gidiyor. Uyku düzenim yok, yemek yok, yani gerçekten çok zor durumdayım. Annemden kalan emanetlere nereye kadar sahip çıkarım bilmiyorum. Sokağa veya barınağa bırakmaya kıyamıyorum. Şu an 100\'ü aşkın hayvan var. Annem hayatını kaybettikten sonra sadece 7 köpeğim sahiplenildi. Geri kalanlar benimle. Zor durumdayım. Hepsini sahiplendirmek istiyorum. Bu konuda hayvanseverlerden destek istiyorum.\"

İşbilen, annesinin kentte hayvan hakları savunucularının başında geldiğini, sınırda yasa dışı yollardan geçirilmeye çalışılan kedi ve köpeklere ihale süreçlerinde evde baktığını, şimdi onun yokluğunu aratmamaya çalışmasına rağmen zorlandığını söyledi.

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