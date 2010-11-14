Ölen adam anlatıyor

T24 - Katilinden ancak iki buçuk ay kaçabilen Sadık Toprak, ailesinden dört kişinin öldüğü ilk saldırıdan kurtulduğunu anlatan bir mektup yazmış. “Ölü taklidi yaptım. O üzerime eğilip beni kontrol etti”



Eskişehir’de önceki gün İhsan Doğu tarafından öldürülen Sadık Toprak’ın 2.5 ay önce ailesinden dört kişinin öldürüldüğü, kendisinin de yaralı kurtulduğu o saldırıyı satır satır anlattığı ortaya çıktı. Toprak “Evi basıp üstümüze ateş açtı.Gözü dönmüştü.Hepimizi vurdu, ben de yaralandım.Ölüp ölmediğimi anlamak için üzerime eğildiğinde ölü taklidi yaparak kurtuldum”demişti. Bu arada aynı aileden beş kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetler zincirine neden olan olay ise Toprakların ineğinin Doğu’nun bahçesine girmesi.

Türkiye iki gündür Eskişehir’de yaşanan inanılmaz olayı konuşuyor. 2.5 ay önce aralarında husumet olan Toprak ailesinin dört ferdini öldüren İhsan Doğu önceki gün ortaya çıkmış ve o saldırıdan yaralı kurtulan Sadık Toprak’ı öldürmüştü. Kılık değiştirme ustası olan, son cinayeti için keşif yaparken kadın kılığına bile giren Doğu’nun son kurbanı Sadık Toprak ise yaralı kurtulduğu o saldırıyı bir mektupla anlatmış. Toprak’ın yerel basına gönderdiği o mektup aynen şöyle:

“Ramazan ayındaydık, iftarımızı yaptık.Sıcak olduğu için kapımız açık oturuyorduk. Babam çay içiyordu. Ben de çayımı aldım. Bu sırada mahallede herkesle arası açık olan ve bizim de aramızda husumet bulunan komşumuz İhsan Doğu, pompalı tüfekle içeriye girdi.Gözü dönmüş, önüne çıkanı vuruyordu. Hiç gözünü kırpmadan ateşledi. Ben yere yığıldım. Gözlerim kararıyordu. Babamı vurup, sofra başındaki anneme ateş etti. Yeğenim Zeynep Ruhan Toprak’ı da vurdu. Ağabeyim yan evden yardıma koştu. Onu da yaklaşık bir metre mesafeden vurdu. Annem bahçeye çıkıp kaçmaya çalışınca arkasında koştu ve silah sesi geldi. Sesi duyunca annemi de vurduğunu anladım. Gözlerim iyice kararıyordu. Sonra ölüp ölmediğimizi kontrol etmek için içeri girdi. Ben ölmüş taklidi yapmam sayesinde elinden kurtulabildim. Ağabeyimin evinden ses gelmesi üzerine ağabeyimin evine gitti. Bu sırada ben sürünerek kapıya kadar gittim. Yengemlerin bulunduğu ağabeyimin evinin kapısını tekmeleyerek açmalarını söylüyordu. Kapı açık olsaydı onları da vuracaktı. Bu sırada komşular gelmeye başlayınca kaçıp gitti. Ben sürünerek 112 Acil servis ve jandarmayı arayarak yardım istedim.”



Bir inek için beş can gitti

Toprak’ın mektubu devam ettikçe bu korkunç cinayetler zincirine neden olan husumetin kaynağı da ortaya çıkıyor.Bütün bu acı olayların nedeni bir inek.İşte Toprak’ın mektubunda yer alan o satırlar:

“İhsan Doğu’nun herkesle problemi vardı.Oysa bizde kapı komşusu akrabadan bile daha ileridir. 2008 yılında hayvan otlatma meselesi yüzünden kendisiyle aramız açıldı, husumete dönüştürdü. Birbirini ısıran köpeklerimizi ayırdığı için annemi bile dövmüştü.Annem olay çıkmasın diye bunu bizden gizlemişti.Bize zaman zaman silah çekme tehdidinde bile bulundu.Babam uğraşmayın derdi bize.”



Kim saklıyorsa teslim etsin

Toprak’ın mektubunun son satırları ise oldukça ilginç: “Emniyet güçlerimize inanıyorum. Hem jandarma hem polis gerekeni yapıyor. Ancak onu saklayan varsa teslim etsin yoksa onların başı da yanabilir.Acılı bir evlat olarak sesleniyorum; erkeksen çık ortaya, teslim ol.” Bu arada öldürülen Sadık Toprak’ın ikiz kardeşi Mehmet Emin Toprak gözaltına alındı. İfadesi alınan ikiz kardeş daha sonra serbest bırakıldı.



‘O aileden kalan iki kişiyi öldüreceğim’



Katil İhsan Doğu şeker fabrikasından emekli bir işçi. Emeklilik yıllarında da bağ, bahçe işleriyle uğraşan, kimine göre kendi halinde, kimine göre çok sinirli bir kişi. İhsan Doğu’nun bazı yakınlarını arayıp “O aileden iki kişi kaldı. Onları da öldürüp teslim olacağım” dediği iddiası ise korkuyu katlıyor.



