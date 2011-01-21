Ölen abisini son kez görmek isteyince gözlerine inanamadı

T24 - Ölen abisinin cesedini morgdan alan Oruç Aydemirdir, son bir kez görmek için kefeni aralayınca dehşete düştü. Çünkü kefenin içinde abisinin cesedinin yanı sıra bir kadına ait bacak parçasıyla, bir bebek cesedi de vardı. Akşam saatlerinde İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada 'Şaşkınlığa uğratan bir durum yaşadık. Bu anormal bir durum. Olay adli mercilere intikal ettirildi.' denildi.



Bebeği uzun süredir kimse almaya gelmedi. Bacak da kimsesiz bir kadınındı. Burada beklemesin diye böyle yaptım" şeklinde konuşan morg görevlisi gözaltına alındı. Savcılık soruşturması başladı.



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İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi’nin 20 yıllık Morg Görevlisi Ahmet Akkuş, morgda bir aydır bekleyen bir kız bebeğinin cesedi ile huzurevinde kalan bir kadının kesilen sol bacağını önceki gün ölen İsmet Aydemirdir’in kefenin içine koydu. Durumu fark eden Aydemirdir ailesi durumu hemen polise bildirdi. Gözaltına alınan Ahmet Akkuş “Bebeği uzun süredir kimse almaya gelmedi. Bacak da kimsesiz bir kadınındı. Burada beklemesin diye böyle yaptım"diye konuştu. Morg görevlisi Akkuş gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Tabutuna bir bebek cesedi ve bir kesik bacak bırakılan İsmet Aydemirdir'in kardeşi Oruç Aydemirdir, "Abimiz vefat etti. Morga geldik. Buranın görevlisi bizi dışarı çıkardı. Aradan 15 dakika falan geçti. Ben camdan abimi görmek istedim. Görevlinin elinde bir bebek cesedi gördüm. Görevliye ne olduğunu sordum. Bunun ayrı bir şey olduğunu söyledi ve morga doğru götürdü. Cenazemizi yıkadıktan sonra morga koyduk ve gittik. Biz gece rahat uyuyamadık. Abilerime ve enişteme durumu anlattım. Sabah cenazemizi almadan açıp görmek istedik. Açtık ve içerisinde bir kesik bacak gördük. Abimin iki bacağının arasında bir bebek gördük. Abimin bacağı şekerden dolayı 1.5 ay önce kesildi ve Halkalı mezarlığına gömdük. Abimde şeker vardı ve rahatsızlığından dolayı vefat etti.Morg görevlisinin hareketlerinden şüphelendik. Bize bir şey söylenmedi. Sabah buranın müdürü olduğunu söyleyen biri geldi ve bebeğin kimin olduğunu sordu. Abimin bacağı dizaltından kesilmişti. Cenazeye konulan dizüstü kesilmişti ve kadın bacağıydı. Aynı kefene sarılmış bir bebek cesedi ve bacak bulduk. Şok yaşadık. Olayı hemen polise bildirdik. Gereken işlemleri yapıyoruz"dedi.



Polis ekipleri morgda yaptıkları incelemede kadın bacağının Seniha Çetin isminde huzurevinde kalan bir kadına ait olduğunu, iki bacak arasına duran bebeğin de 7 aylıkken ölü doğduğu ve bir aydır morgda beklediğini tespit etti. Yetkililer, bebeğinin ailesinin tespit edildiğini, bebeğin tam ölüm sebebinin ve DNA tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderileceğini söyledi. İsmet Aydemirdir’in cenazesi polis ve savcılık incelemesinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı. Aydemirdir’in Cennet Mahallesi Yavuz Selim Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. Morg görevlisi Ahmet Akkuş, hastaneye gelen Cumhuriyet Savcısı'nın ifadesini almasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Ölü olarak doğduğu hastane kayıtlarında da bulunan 1 aylık bebeğin annesinin de ifadesinin alınacağı belirtildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.





HASTANE: ANORMAL BİR DURUM



İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morgunda içinde ölen yakınlarının cesedinin bulunduğu kefeni açtıklarında bir bebek cesedi ve bir kadına ait bacak parçasıyla karışlaşılması olayı ile ilgili olarak Başhekim Doç. Dr. Özgür Yiğit’den yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi:



"Bugün, Başhekimliğini yürüttüğüm İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bizleri de şaşkınlığa uğratan bir olay yaşadık. Şeker hastalığı nedeniyle hastanemizde tedavisi süren ve bacağı kesilen hastamız İsmet AYDEMİR, 19/01/2011 tarihinde yaşamını kaybetti. 20/01/2011 tarihinde saat 10:10 civarında cenaze yakınları ile morg görevlisi arasında bir problem olduğunu öğrenerek morga gidildi. Yapılan inceleme ve görüşmelerde 19/01/2011 tarihinde vefat eden hastanın yıkanıp kefenlendiğini fakat kefenin içerisinde ayrıca kefenlenmiş olarak bir bebek cesedi ve kefenlenmemiş olarak hastaya ait olmayan bir bacak olduğu tespit ettik. Bu anormal durum, tarafımızdan derhal adli mercilere intikal ettirilmiştir ve gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca idari incelemede hemen başlatılmış olup sürdürülmektedir. Olayda morg görevlisinin tamamen bireysel insiyatifi ile hareket ettiği çok açıktır. Olay, hastane dışına çıkmadan hastanemiz tarafından tespit edilmiş, derhal olaya yasal müdahale yapılmış ve morg görevlisi açığa alınmıştır. Bizler de morg görevlisinin bu davranışına hiçbir anlam veremiyor ve olayın nedenini ve araştırmasını yetkili hukuki makamlara bırakıyoruz.

Biz hastanemizde bugüne kadar hastalarımıza vermiş olduğumuz; başarılı, profesyonel, kaliteli ve dünya standartlarında hekimlik ve hastane hizmetlerimizle gurur duyuyoruz. 50 yıldır hizmet veren hastanemizde 2010 yılında 1.299.263 sayıda hastaya hizmet verilmiş, bir çok ameliyata imza atmış, organ bağışı ve kalitemizde unvan yapmış bir kurumuz. Morg görevlisinin hangi amaçla yaptığını bilmediğimiz bireysel bir olayla anılmaktan üzgün ve şaşkınız.



