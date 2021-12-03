Oleksandr Usyk, Tyson Fury ile dövüşmek istiyor

Oleksandr Usyk, Anthony Joshua'nın kendisiyle yapacağı maçtan çekilmesi durumunda Britanyalı boksör Tyson Fury ile dövüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde Usyk'e dövüşme çağrısında bulunan Tyson Fury'e Ukraynalı boksörden cevap geldi. Oleksandr usyk, Anthony Joshua kenara çekilirse tartışmasız dünya şampiyonunu belirlemek için Tyson Fury'ye meydan okumaya hazır.

ABD'li boksör Anthony Joshua, Ukraynalı yıldıza kaybettiği IBF, WBA ve WBO unvanlarını geri alma şansını elde etmek için rövanş için başvuru yapmıştı. 2022 yılında yapılması beklenen maç için ne tarih ne de yer belirlenmiş değil.

WBC şampiyonu Tyson Fury, eski şampiyonu Dillian Whyte ile yapacağı maçı reddetti. Tyson Fury'nin Usky ile dövüşmek istediği biliniyor.

"Tyson Fury ile biz de maç yapmak istiyoruz"

Usyk'in organizatörü Alexander Krassyuk, Sky Sports'a boksörün, Joshua'nın kararına göre Tyson Fury ile yüzleşmeye hazır olduğunu söyledi. Krassyuk "AJ'nin kenara çekilmesiyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Tyson Fury ile biz de maç yapmak istiyoruz. Joshua'nın Tyson Fury-Usyk maçına karşı saygılı olacağını düşünüyorum. Usyk, eğer teklif doğruysa ve AJ izin verirse bir sonraki dövüşte Fury ile karşılaşmak istediğini ifade etti" dedi.

Joshua'nın organizatörü Eddie Hearn, Krassyuk'un sözlerine herhangi bir yanıt vermedi. Ancak daha önce, Joshuna-Usyk rövanşı için planlarının yerine getirildiğini açıklamıştı.

Eddie Hearn şunları söyledi: "Anthony Joshua, Usyk rövanşı için zaten fiziksel ve zihinsel olarak kampta ve ilk dövüş gecesinden beri tek düşündüğü şey rövanş maçı."