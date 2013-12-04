'Öleceğimi bilsem başka partiden aday olmam'

AKP'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Celalettin Güvenç oldu. İki dönemdir o koltukta oturan ve 'ustalık' dönemi umut eden ki dönemdir Şanlıurfa'yı yöneten Ahmet Eşref Fakıbaba'dan konuya ilişkin bir değerlendirme geldi.

Başbakan Erdoğan, partisinin 15 şehirdeki belediye başkan adaylarını dün açıkladı.

Bunlardan biri de, Şanlıurfa için eski vali Celalettin Güvenç'ti. Bu açıklama sonrası gözler, iki dönemdir Şanlıurfa'yı yöneten Ahmet Eşref Fakıbaba'ya döndü.

Adayların açıklandığı grup toplantısının ardından Şanlıurfa'ya geri dönen Fakıbaba, "Öleceğimi; yüzde 90 kazanacağımı bilsem başka partiden aday olmam" dedi.

Kentte çiçeklerle karşılanan Fakıbaba, makamında gazetecilere açıklamada bulundu.

"Ben her zaman söylüyorum Şanlıurfa’nın belediye başkanı olmak en şanlı en mutlu bir görevdir. Bundan sonra gelen arkadaşıma başarılar diliyorum. Gelen arkadaşımız bizim bayrağımız alır inşallah daha ileriye götürür" diyen Fakıbaba, 10 yıldır ailesini çok ihmal ettiğini ve onlara vakit ayıracağını söyledi.

"Bizler dünyada misafiriz. Burası benim babamın yeri değildir. Ben birsinden aldım birisine teslim edeceğim" diyen Fakıbaba, TBMM’deki grup toplantısında Başbakan ile yaptığı görüşmeyle ilgili olarak açıklamada bulundu.

Fakıbaba, "Sayın başbakanımızla yaptığım görüşmede Urfa’yla ilgili çekincelerimi söyledim. O görüşmede milletvekilliği veya bir makam istemedim. Allah bir şeyi ya verir ya da alır. Bir ustalık dönemi vardı, eğer adaylığımız olsaydı Şanlıurfa’yı sadece Türkiye’ye değil, dünyanın çok önemli kentti haline getirmekti. Kırgınlık değil, büyükşehir olmasından dolayı bir heves ama olmadı" şeklind ekonuştu.

'Başka partiden aday olmayacağım'

Celalettin Güvenç’e gerekli desteği vereceğini söyleyen Fakıbaba, "Ben bu partinin sadece bir üyesiyim. Partiye belediye başkanı olduğunuz zaman her zaman sizin devamlı olacağınız anlamına gelmez. Geçen dönem beni aday etmezlerse ben bağımsız aday olmam dememiştim. Ancak bir sene öncesinden AK Parti'ye girerken 'bana ne görev verilirse verilsin partimde olacağım' demiştim. Şimdi kimden ne teklif gelirse gelsin öleceğimi de bilsem bilsem ki yüzde 90 ile kazanacağım yine adaylığa girmem. Ahmet Eşref Fakıbaba sözünün eri bir adamdır" şeklinde konuştu.