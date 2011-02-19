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Yaşam

Öleceği günü bildi!

Evinden çarşıya giderken eşine "Bugün öleceğim, dönemeyebilirim" diyerek helalleşip ayrıldı.

19 Şubat 2011 02:00

T24 - Malatya’nın Pütürge ilçesinde, "Bugün öleceğim" diyerek eşiyle helalleşip evinden çıkan 83 yaşındaki Mehmet Alageyik, borçlarını da ödedikten sonra evine dönerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Mehmet Alageyik, iki gün önce Ağalar Mahallesi’ndeki evinden çarşıya giderken eşine "Bugün öleceğim, dönemeyebilirim" diyerek helalleşip ayrıldı.

Bakkala, manava ve arkadaşlarına borçlarını ödeyen, elektrik ve su faturalarını da yatıran Alegeyik, Hükümet Caddesi’nde ilerlerken M.A’nın kullandığı 44 KC 448 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, Malatya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Beyin kanaması geçiren Alageyik, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı adamın eşi Emine Alageyik, kocasının sabah evden çıkarken, "Bugün öleceğim, dönemeyebilirim, borçlarımı ödeyim, faturaları ver onları da yatırayım" diyerek evden çıktığını, sonra da trafik kazası geçirdiğini söyledi.

Mehmet Alageyik, çarşı camisinde kılınan cenaze namazının ardından Pütürge mezarlığında toprağa verildi.


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