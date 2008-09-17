Öldürüp yediler

Rusya’nın başkenti Moskova’ya 500 kilometre uzaklıktaki Yaroslavl kenti tarihinin en korkunç cinayetlerini yaşadı. Şeytana tapan 4 genç sarhoş ettikleri dört arkadaşlarını birkaç hafta arayla 666 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra da cinsel organlarını kestiler. Cesetleri pişiren grup arkadaşlarının kalplerini sökerek yedi. Ardından da şeytana tapmanın bir simgesi olarak ters haçın altına gömdü. Polis haziran ayından beri kayıp olan 4 genci araştırırken telefon kayıtlarından kendilerine “Gotam” adını veren satanist çetesine ulaştı.



Polise meydan okudu



Çetenin lideri Nikolai Ogolobyak, Ksenia Kuznetsova ve Alexander Voronoviç tutuklandı. Satanist ayinin yapıldığı yeri belirleyen polis ters haçın altında Olga Puhova, Varya Kuzmina, Andrei Sorokin ve Anya Gorokhva’ya ait saç ve kemik kalıntıları buldu. Nikolai, sorgusunda, “Mahkemeden ve sizden korkmuyorum. Şeytan bana yardım edecek” dedi. Alexander ise “Yıllarca Tanrı’ya dua ettim. Ne zengin oldum ne de daha yakışıklı;ama şeytan bana her şeyi verdi” dedi.

