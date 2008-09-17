T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Öldürüp yediler

Satanist çete, dört genci sarhoş edip her birini 666 bıçak darbesiyle öldürdü. Daha sonra cinsel organlarını kestiler. Ardından da cesetleri ateşte pişirerek yediler.

17 Eylül 2008 03:00

Rusya’nın başkenti Moskova’ya 500 kilometre uzaklıktaki Yaroslavl kenti tarihinin en korkunç cinayetlerini yaşadı. Şeytana tapan 4 genç sarhoş ettikleri dört arkadaşlarını birkaç hafta arayla 666 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra da cinsel organlarını kestiler. Cesetleri pişiren grup arkadaşlarının kalplerini sökerek yedi. Ardından da şeytana tapmanın bir simgesi olarak ters haçın altına gömdü. Polis haziran ayından beri kayıp olan 4 genci araştırırken telefon kayıtlarından kendilerine “Gotam” adını veren satanist çetesine ulaştı.

Polise meydan okudu

Çetenin lideri Nikolai Ogolobyak, Ksenia Kuznetsova ve Alexander Voronoviç tutuklandı. Satanist ayinin yapıldığı yeri belirleyen polis ters haçın altında Olga Puhova, Varya Kuzmina, Andrei Sorokin ve Anya Gorokhva’ya ait saç ve kemik kalıntıları buldu. Nikolai, sorgusunda, “Mahkemeden ve sizden korkmuyorum. Şeytan bana yardım edecek” dedi. Alexander ise “Yıllarca Tanrı’ya dua ettim. Ne zengin oldum ne de daha yakışıklı;ama şeytan bana her  şeyi verdi” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24