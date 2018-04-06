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Öldürüp, kazandıkları parayla yine kumar oynadı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS Rum Kesimi'nden kumar oynamak için geçtiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ormanlık alanda cesedi bulunan Solomos Apostlidis'in cinayete kurban gittiği belirlendi

06 Nisan 2018 13:58

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS Rum Kesimi\'nden kumar oynamak için geçtiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) ormanlık alanda cesedi bulunan Solomos Apostlidis\'in cinayete kurban gittiği belirlendi. Apostlidis\'i öldürüp, kazandıkları parayla tekrar kumar oynadığı belirtilen E.Ş.\'nin Türkiye\'ye geçtiği ifade edildi.
Kıbrıs Rum Kesimi\'nden 28 Mart\'ta KKTC\'ye geçen Solomos Apostlidis, yanındaki E.Ş. ile birlikte gittiği kumarhanede kumar oynadı. Bir süre sonra mekandan çıkan Apostlidis ve E.Ş.\'den bir daha haber alınamadı. Solomos Apostlidis\'in ailesi KKTC polisine kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmada, Solomos Apostlidis\'in yanındaki E.Ş.\'nin, aynı gün Türkiye\'ye geçtiği belirlendi.
Aramalarını sürdüren polis, bir ihbar üzerine gittiği Girne-Değirmenlik karayolu üzerindeki ormanlık alanda Apostlidis\'in cesedine ulaştı. Başında ciddi yaralar, kıyafetlerinde ise yanıklar olan Solomos Apostlidis\'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Apostlidis\'in ailesi de hastaneye gelerek cesedi teşhis etti.
Olayla ilgili açıklama yapan KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ruma aileye başsağlığı dileyerek, olayın adli bir vaka olduğunu söyledi. 
TÜRKİYE\'YE GEÇMİŞ
KKTC polisi, Apostlidis\'i öldürüp, cesedini ormanlık alana attığı tahmin edilen E.Ş.\'nin yakalanması için Türk polisi ile irtibata geçti. Türkiye\'de polisin E.Ş.\'yi yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi. 
ÖLDÜRDÜ, KUMAR OYNAMAYA GİTTİ İDDİASI
Apostlidis\'i öldürdüğü tahmin edilen E.Ş.\'nin ciddi şekilde kumar düşkünü olduğu belirtildi. İkilinin olaydan önce gittikleri kumarhanede bir miktar para kazandığı ifade edildi. Kumarhaneden çıktıktan sonra Apostlidis\'i öldüren E.Ş.\'nin kazanılan paraları başka bir kumarhanede kaybettiği öne sürüldü.

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