Öldürüp ailesinden başsağlığı diledi!

Almanya’da öldürülen Barış Başer’in katil zanlısı Hasan Akgün’ün cinayet günü, günü birlik Türkiye’den Almanya’ya gelip döndüğü belirlendi.



Cinayetin ertesi günü taziye ziyaretine gittiği ortaya çıkan Akgün aranıyor. Almanyanın Augsburg Kenti’nde evinde bıçaklanarak öldürülen Barış Başer (34) cinayetinde azmettirici olarak eşi Neşe Başer’in (31) tutuklanmasından sonra olayın ayrıntıları da belirginleşmeye başladı. Sorgulama devam ederken, Neşe Başer’in dayısının oğlu olan katil zanlısı olarak aranan Hasan Akgün’ün (40) etrafındaki çember daralıyor. Akgün’ün cinayet günü uçakla Türkiye’den Almanya’ya geldiği ve aynı gün Türkiye’ye geri döndüğü polis tarafından tespit edildi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Hasan Akgün’ün, cinayet günü Türkiye’de bulunan ve aşk ilişkisi yaşadığı iddia edilen Neşe Başer ile yaptığı telefon görüşmeleri de belirlendi. Delilleri değerlendiren polis, zanlıda evin anahtarı olması olasılığını araştırıyor. İngiltere’de restoran işleten Hasan Akgün’ün daha önce de ziyarete geldiği Barış-Neşe çiftinin evinde defalarca kaldığı öğrenildi.

İnterpol arıyor

Augsburg polisi, cinayeti Hasan Akgün’ün işlediğini DNA izleriyle belirledi. Aynı anda İnterpol aracılığı ile tutuklama emri çıkarıldı ve Türkiye’ye bilgi verildi. Bütün bu gelişmelere rağmen Konya’nın Kulu İlçesi’ne bağlı Yazı Çayırı Köyü’nde bulunduğu belirtilen Akgün hala yakalanmadı. Hasan Akgün’ün Almanya’da bulunan ve onunla telefonda görüştüğünü söyleyen bir yakını şu iddiada bulundu: “Olayı inkar ediyor. Evinde Kuran okuyarak ‘Neşe’ye ve bana atılan bu iftiralardan bizi koru’ diye dualar ediyor.”

Eve taziyeye geldi

Neşe Başer’in annesi Nadire Başer (50) şunları söyledi: “Kızımın Almancası olmadığından dolayı alınan ifadelerinde polis yanlışlık yapıyor olabilir. Hasan Akgün cinayetin ertesi günü Ankara’daki evimize gelip taziyede bulunmuştu.”