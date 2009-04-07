Öldürülen yeni gelin 2 aylık hamile çıktı

Burdur'un Bucak İlçesi'nde evinin yüklüğünde 15 Ocak'ta boğularak öldürülmüş halde bulunan yeni evli 18 yaşındaki Fatma Tekin'in 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.



Bucak'ta bir mermer fabrikasında işçi olarak çalışan 25 yaşındaki İbrahim Tekin 15 Ocak günü akşam eve geldiğinde, 3 ay önce evlendiği eşini bulamadığını belirterek polise kayıp ihbarında bulundu. Eve gelen polis yaptığı aramada, Fatma Tekin'in, evin yüklüğünde üzerine yorganlar yığılmış halde cesedini buldu. Fatma Tekin'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan eşi İbrahim Tekin cezaevine konuldu.



Cinayetin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan ve yeni açıklanan otopsi raporunda Fatma Tekin'in 2 aylık hamile olduğu belirtildi.