Öldürülen Rus Büyükelçi Karlov'un isteği Demre'de gerçekleşti

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANKARA\'da 19 Aralık 2016 tarihinde öldürülen Rusya\'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov\'un isteği, Antalya\'nın Demre ilçesinde hayata geçirildi. Büyükelçi Karlov\'un ata yurdu olan Bryansk bölgesinin Klintsı şehriyle Demre kardeş şehir oldu.

Geçen yıl Aralık ayında Ankara\'da katıldığı bir açılışta suikasta uğrayan Rusya\'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov\'un eşi Marina Karlov, eşinin Türkiye\'den bir şehirle memleketi Bryanks bölgesindeki Klintsı şehrinin kardeş şehir olmasını çok arzuladığını belirtti. Marina Karlov\'un açıklamasının ardından Demre Belediye Başkanı Ak Partili Süleyman Topcu, belediye meclisine konuya ilişkin önerge verdi. Meclisin oybirliğiyle aldığı kararla Demre ile Klintsı\'nın \'kardeş şehir\' olmasına karar verildi. Karar, İçişleri Bakanlığı\'nca da onaylandı. Kararın ardından ilçeye gelen Klintsı şehri yöneticileriyle Demre Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Demre Belediyesi\'nde düzenlenen törene, Rusya\'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Antalya Konsolosu İvan Stepanov, Demre Kaymakamı Murat Uz, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Klintsı Şehir İdaresi Başkanı Oleg Pavloviç, Bölge Milletvekili Vladimir İvanoviç Vasilenko ile her iki ülkeden yetkililer katıldı.

İmza töreni öncesi Andrey Karlov\'un yaşamı slayt gösterisiyle anlatıldı. Demre ve Klintsı şehirlerini tanıtan film izlendi. Ardından halk oyunları gösterileri yapılıp müzik dinletisi sunuldu. Ardından, Belediye Başkanı Süleyman Topcu ile Şehir İdaresi Başkanı Oleg Pavloviç kardeş şehir protokolünü imzaladı. Başkan Topcu, törende yaptığı konuşmada şöyle dedi:

\"Bugün burada Türk ve Türkiye dostu olan, Ankara\'da yaşanan talihsiz bir olay sonrası yaşamını yitiren Rusya\'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov\'un isteğini yerine getiriyoruz. Demre ile Karlov\'un ata yurdu olan Klintsı şehirleri kardeş şehir oluyor. Andrey Karlov, Demre\'de yaşamaya devam edecektir. Bu ilişkinin Türkiye- Rusya dostluğuna ve dünya barışına önemli katkı sağlayacağına inanıyorum.\"

Kaymakam Murat Uz ise \"Sayın Büyükelçimizin doğduğu şehirle, Demre Belediyesi arasında kurulacak kardeşlik bağı ilelebet Türk- Rus dostluğuna daha fazla katkı sağlayacağından hiç tereddüdümüz yoktur\" diye konuştu.

Klintsı Şehir İdaresi Başkanı Oleg Pavloviç de \"Bugün kuracağımız kardeş şehir ilişkisi, iki ulusu daha da yakınlaştıracaktır. İki ulusun dostluğunu kalıcı kılacaktır. Türkiye- Rusya ilişkilerine ekonomik ve kültürel katkı sağlayacaktır. Andrey Karlov adı burada yaşayacaktır\" ifadelerini kullandı.



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