Öldürülen PKK'lı terörist, silahlı eğitim aldıktan sonra Diyarbakır'a gelmiş

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesinde geçen 3 Kasım\'da polisin terör örgütü PKK\'nın hücre evine düzenlediği operasyonda öldürülen PKK\'lı Murat Çelik\'in, terör örgütünün sözde şehir yapılanması YPS biriminde faaliyet gösterdiği, Lice kırsalında 6 ay silahlı eğitim aldıktan sonra kente döndüğü tespit edildi. Çelik\'in kardeşi Fırat Çelik\'in de merkez Sur ilçesinde Mart 2016 tarihinde sürdürülen hendek- barikat operasyonları sırasında öldürüldüğü belirtildi.

Diyarbakır merkeze bağlı Kayapınar ilçesi Huzurevleri mahallesinde bulunan bir binadaki, terör örgütü PKK\'ya ait hücre evine özel harekat polislerince düzenlenen operasyonda çatışma çıktı. Çatışmada, 1\'i ağır olmak üzere 10 polis yaralandı. Yaralılar Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Ancak ağır yaralanan polis memuru Mehmet Alp Taşdemir, kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmada 1 PKK\'lı terörist de öldürüldü.

Çatışmada öldürülen terör örgütü PKK\'nın sözde şehir yapılanması YPS biriminde faaliyet gösterdiği belirlenen \'Mordem Andok\' kod adlı Murat Çelik\'in, Diyarbakır\'ın Lice ilçesi kırsalında 6 ay silahlı eğitim aldığı, ardından kentteki eve dönerek 3 çocuğu ve eşi ile normal yaşamına devam ettiğini belirtildi. Evde operasyondan sonra yapılan aramada ise 2 silah ve 8 el bombası ele geçirildi. Silahların daha önce herhangi bir terör saldırısında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.

PKK\'lı terörist Murat Çelik\'in, kırsaldaki silahlı fotoğrafları da ortaya çıktı. Terör örgütü PKK\'nın sözde şehir yapılanması YPS biriminde faaliyet gösteren terörist Murat Çelik\'in, Diyarbakır\'da kamu görevlilerine saldırı hazırlığı yaptığı da değerlendiriliyor.

Diyarbakır\'daki operasyonda öldürülen PKK\'lı terörist Murat Çelik\'in kardeşi Fırat Çelik\'in de 2016 yılı Mart ayında merkez Sur ilçesinde gerçekleştirilen hendek-barikat operasyonları sırasında öldürüldüğü belirtildi.



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