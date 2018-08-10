Öldürülen PKK'lı, 5 güvenlik görevlisinin şehit olduğu eylemlere katılmış

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice ilçesi kırsalında 2 Ağustos\'ta gerçekleştirilen operasyonda gri liste ile aranırken öldürülen 2 teröristten biri olan, \'Şahin Zaza\' kod adlı Ahmet Dorak\'ın, 5 güvenlik görevlisinin 5 ayrı eyleme katıldığı tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2 Ağustos\'ta Lice ilçesi Duru Köyü Bekirhan Mezrası kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimleklerinin belirlendiği belirtildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin gri liste ile aranan \'Şahin Zaza\' kod adlı Ahmet Dorak ve İran uyruklu \'Azat Zagros\' kod adlı Necip Delayimilan olduğu belirtilen açıklamada teröristlerden Dorak\'ın katıldığı eylemler ise şöyle sıralandı:

* Kocaköy ilçesi Çaytepe köyünde 24 Mayıs 2017 tarihinde EYP patlatılması sonucu 1 personelin yaralanması

* Lice ilçesi Gökçe köyü mücavirinde 31 Mayıs 2017 tarihinde Uzman çavuş Selçuk Özen, Uzman çavuş Gökhan Bayram ve Uzman onbaşı Mustafa Sarı\'nın şehit edilmesi

* Lice ilçesi Duru Jandarma Karakol Komutanlığına 10 Eylül 2017 tarihinde bombalı araçla saldırı

* Hani ilçesi Topçular köyü yolunda 19 Mart 2018 tarihinde, Uzman çavuş Sergen Çakmak ve Güvenlik korucusu Yaseddin Opçin\'in şehit edilmesi

* Hani ilçesi ile Lice ilçesi arasında bulunan karayolunun mayın EYP aramasını icra eden birliklere 09 Mayıs 2018 tarihinde silahlı saldırı

FOTOĞRAFLI