Öldürülen Müslüman feminist Konca Kuriş'in kızı anlattı:Kimsenin 'hayır' diyemediklerini 'hayır' dediği için bu ülkede kendine yer bulamadı

Hizbullah tarafından öldürülen Müslüman feminist Konca Kuriş'in kızı Sırma Kuriş, 1998'de kaçırılan, 2000 yılında cesedi Konya'da bir evin bodrum katında bulunan annesinin ölümüyle ilgili 20 yıl sonra konuştu. Sırma Kuriş “Kimsenin 'hayır' diyemediklerini 'hayır' dediği için bu ülkede kendine yer bulamadı, 'makbul' kadın değildi” dedi.

kulturhane.org'dan Burçak Görel'e konuşan Sırma Kuriş, “Çocukluğundan beri anlaşılamamış bir kadın” diyor annesi için.

'Bekarlığında ve evliliğinin ilk dönemlerinde dini bir inanca sahip değil. Oldukça inançlı ve Nakşibendi Tarikatı mensubu kayınpederinin karşısına 'İnanmam için bana tanrıyı göstermen gerekir' diyerek dikiliyor" sözleriyle annesini anlatan Sırma Kuriş, Konca Kuriş'in zaman içerisinde İslamiyet’in farklı yüzleri ve farklı yorumlarıyla tanıştığını söylüyor.

Sırma Kuriş annesi için “Kur’an’ı esas alıyor, başörtüsü takıyor ve ibadetlerini yerine getiriyor. Ancak bu süreçte de sorgulamak ve eleştirmekten kendini alamıyor. Okuyor ve okudukça soruyor" diye konuştu.

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