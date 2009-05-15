Öldürülen milli güreşçi Gürsoy toprağa verildi

Tokat'ta, dün silahlı kavgada öldürülen milli güreşçi Mustafa Gürsoy, memleketi Erzurum'un Oltu ilçesinde toprağa verildi.



Milli güreşçi Mustafa Gürsoy için Oltu ilçesindeki Arslanpaşa Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.



Gürsoy'un naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından uzun bir konvoy eşliğinde götürüldüğü Subatık köyünde toprağa verildi.



Cenaze törenine Oltu Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Gürsoy'un ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Tokat-Turhal karayolunun Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınlarında, F.D. ile Mustafa Gürsoy arasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, kavgada tabancayla vurularak yaralanan Gürsoy, ambulansla hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirmişti.

