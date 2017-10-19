Öldürülen Maltalı gazetecinin köşesi boş bırakıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Ekim (DHA) – Pazartesi günü aracına patlayıcı yerleştirilerek öldürülen Maltalı araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia’nın gazetesindeki köşesi, kendisine adanan bir mesajla boş bırakıldı.

Panama Belgeleri gibi büyük rüşvet skandallarını haberleştiren ve yozlaşmış politikacıları kendi bloğu üzerinden ifşa eden gazeteci, The Malta Independent gazetesine 20 yılı aşkın bir süredir yazmaktaydı.

Gazetenin anısına boş bırakılan köşeye “Kalemin susturuldu ama sesin hep yaşayacak” mesajı koyuldu.

Gazeteci en son Malta Başbakanı Joseph Muscat’ı ve iki yakın yardımcısını offshore hesaplarda Malta pasaportu satarak kazanılan paraları ve Azerbaycan’dan gelen mevduatları tutmakla suçlamış, ölümünden iki hafta önce de polise ölüm tehditleri aldığını söylemişti.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, yaptığı açıklamada, Maltalı gazetecinin cinayeti için, \"Dehşete kapıldık\" denildi.

AB Komisyonu, \"Dün gerçekleştirilen ve kendisini hedef aldığı düşünülen saldırıda hayatını kaybeden tanınmış ve saygın gazeteci Daphne Caruana Galizia’nın öldürülmesinden dolayı dehşete düştük\" dedi. (Fotoğraflı)