T24 LogoT24 Logo
Dünya

Öldürülen Maltalı gazetecinin köşesi boş bırakıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Ekim (DHA) – Pazartesi günü aracına patlayıcı yerleştirilerek öldürülen Maltalı araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia’nın gazetesindeki köşesi, kendisine adanan bir mesajla boş bırakıldı

19 Ekim 2017 18:44

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Ekim (DHA) – Pazartesi günü aracına patlayıcı yerleştirilerek öldürülen Maltalı araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia’nın gazetesindeki köşesi, kendisine adanan bir mesajla boş bırakıldı.
Panama Belgeleri gibi büyük rüşvet skandallarını haberleştiren ve yozlaşmış politikacıları kendi bloğu üzerinden ifşa eden gazeteci, The Malta Independent gazetesine 20 yılı aşkın bir süredir yazmaktaydı.
Gazetenin anısına boş bırakılan köşeye “Kalemin susturuldu ama sesin hep yaşayacak” mesajı koyuldu.
Gazeteci en son Malta Başbakanı Joseph Muscat’ı ve iki yakın yardımcısını offshore hesaplarda Malta pasaportu satarak kazanılan paraları ve Azerbaycan’dan gelen mevduatları tutmakla suçlamış, ölümünden iki hafta önce de polise ölüm tehditleri aldığını söylemişti.
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, yaptığı açıklamada, Maltalı gazetecinin cinayeti için, \"Dehşete kapıldık\" denildi.
AB Komisyonu, \"Dün gerçekleştirilen ve kendisini hedef aldığı düşünülen saldırıda hayatını kaybeden tanınmış ve saygın gazeteci Daphne Caruana Galizia’nın öldürülmesinden dolayı dehşete düştük\" dedi. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıEkim DHAPazartesiMaltalıDaphne Caruana GalizianınPanama BelgeleriThe Malta IndependentGazeteninGazeteciMalta Başbakanı Joseph MuscatıMaltaAzerbaycandanAvrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis SchinasAB Komisyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24