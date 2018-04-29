Öldürülen Maltalı araştırmacı gazetecinin oğlu 'mafya devletini' suçladı

Malta'da aracına konulan bombanın infilak etmesi sonucu ölen araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın oğlu, suikastten devleti sorumlu tuttu. Matthew Caruana Galizia Malta'yı, "mafya devleti" olarak nitelendirdi.

53 yaşındaki Daphne Caruana Galizia, Pazartesi günü Mosta kenti yakınlarındaki evinden ayrılmasından kısa süre sonra patlama sonucu hayatını kaybetmişti.

Galizia üst düzey siyasetçileri yolsuzlukla suçladığı blog yazılarıyla tanınıyordu.

Annesi gibi gazeteci olan Matthew Caruana Galizia, "Annem suikasta uğradı çünkü hukukun üstünlüğünün savunuyor, onu ihlâl etmeye çalışanları deşifre ediyordu. Devlet kurumları iş yapamaz duruma getirildiğinde, ayakta kalan son insan genelde bir gazeteci oluyor" dedi.

Bu yıl Daphne Caruana Galizia'yı sert bir şekilde eleştiren Malta Başbakanı Joseph Muscat, saldırıyı kınadı.

Muscat, olayı "barbar bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Galizia'nın, "hem kişisel hem de siyasi olarak kendisinin azılı bir muhalifi olduğunu" belirten Muscat, "Böyle bir saldırı hiçbir şekilde meşrulaştırılamaz" dedi.

Malta polisi olayla ilgili soruşturma başlattı ve Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da dahil olmak üzere uluslararası yardım istedi.

Malta televizyonu ise Galizia'nın iki hafta önce polise, tehditler aldığı yönünde ihbarda bulunduğunu bildirdi.

Galizia, Başbakan Muscat ve eşini, Panama Belgeleri skandalına karışmakla suçlamıştı.

Çift, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in ailesinden gelen ödemeleri gizlemek için gizli off shore banka hesapları kullandığı yönündeki suçlamaları reddediyor.

Galizia ise blog sayfasındaki yazılarında, muhalefetteki siyasetçileri de eleştiriyordu.

Yazar, son makalesinde ülkedeki siyasi durumu "umutsuz" olarak nitelendirmişti.