ÖLDÜRÜLEN KARI-KOCA CİNAYETİNDE GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Emlakçılık yapan Suriyeli kadın ile Lübnanlı kocasının öldürülüp, ağızları koli bandıyla kapatılmış cesetlerinin yol kenarında bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 6\'ya yükseldi. Çiftin kaçırılarak götürüldüğü Esenyurt\'taki bir evde kanlı bir battaniye bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Suriyeli Nısrın Kırıdı ile Lübnanlı Muhammed Bachr\'ın öldürülmesine ilişkin başlatılan çalışma sürüyor. Yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında Suriyeli 4 kişi daha gözaltına alındı. Polis cinayetle ilgili daha önce çiftin Başakşehir\'deki emlak dükkanında çalışan Suriyeli İmadeddin E. ile Mhd Alaa K\'yı gözaltına almıştı.

GÖTÜRÜLDÜKLERİ EV TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada 11 Şubat\'ta Kırıdı ile Bachr çiftinin evine giren şüphelilerin çifti Esenyurt\'taki bir ikamete götürdüğünü tespit etti. Esenyurt\'taki adreste yapılan aramada kan izlerinin olduğu battaniye bulundu. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerin otomobilinde de kan izlerinin olduğu belirlendi. Evdeki battaniyeden ve otomobilden alınan kan örneklerinin Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelendiği öğrenildi. Öte yandan gözaltındaki şüphelerin kullandığı kiralık otomobilin 11 Şubat\'ta hem öldürülen çiftin Başakşehir\'deki evinin çevresinde hem de cesetlerin bulunduğu bölgede GPS (Küresel Konumlama Sistemi) sinyali verdiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü (ARŞİV)

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-Öldürülen çiftin fotoğrafı

ARŞİV

-Cesetlerin bulunduğu yer

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Cesetlerin kaldırılması