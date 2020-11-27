Öldürülen kadınların ismiyle reklam yapan maden suyu markası gelen tepkilerden sonra paylaşım kaldırıldı

Maden suyu markası Beypazarı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Günü’nde yaptığı paylaşımla kadınların tepkisini topladı. Katledilen kadınların isimlerinden yapılan maden suyu şişesi formu firma tarafından ‘‘Unutmadık’’ başlığıyla paylaşıldı.



Gelen tepkilerin ardından ''Teşhir için değil, suça dikkat çekmek için'' diye açıklama yapan firma paylaşımını kaldırdı. Kadınlar sosyal medya üzerinden katledilen kadınların isimlerinin kullanılarak reklam yapılmasına tepki gösterdi. Tepkilerin ardından firma ilgili paylaşımı Kampüs Cadıları'nın Instagram hesabına bir açıklama bırakarak kaldırdı.







