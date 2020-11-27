T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öldürülen kadınların ismiyle reklam yapan maden suyu markası gelen tepkilerden sonra paylaşım kaldırıldı

Beypazarı gelen tepkiden sonra paylaşımını sildi

27 Kasım 2020 11:06

Maden suyu markası Beypazarı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Günü’nde yaptığı paylaşımla kadınların tepkisini topladı. Katledilen kadınların isimlerinden yapılan maden suyu şişesi formu firma tarafından ‘‘Unutmadık’’ başlığıyla paylaşıldı.

Gelen tepkilerin ardından ''Teşhir için değil, suça dikkat çekmek için'' diye açıklama yapan firma paylaşımını kaldırdı. Kadınlar sosyal medya üzerinden katledilen kadınların isimlerinin kullanılarak reklam yapılmasına tepki gösterdi. Tepkilerin ardından firma ilgili paylaşımı Kampüs Cadıları'nın Instagram hesabına bir açıklama bırakarak kaldırdı.



ETİKETLER

kampüs cadıları25 kasımşiddetle mücadele günübeypazarı maden suyukadın cinayetleri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24