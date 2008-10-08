Öldürülen kadının hayali, katili yakalattı

Zonguldak'ta 2 yıl önce 47 yaşındaki Ayten Ünal’a otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan 25 yaşındaki Serdar Algan, vicdan azabı çekince kendini ele verdi.



Çalıştığı maden ocağında sürekli ölümüne neden olduğu kadının hayilini gördüğünü söyleyerek bir arkadaşına Ayten Ünal'ın eşi Şerafettin Ünal'ı telefonla aratıp “Çarpan kişi sizden özür dilerse affeder misiniz?” diye sorduran Serdar Algan, bu bilginin polise intikal ettirilmesiyle yakalandı ve sevk edildiği adliyede tutuklandı.



25 Ekim 2006 günü akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Karaelmas Mahallesi’ndeki amcasını ziyaretten dönen 2 çocuk annesi Ayten Ünal, Üzülmez mevkiinde yolun karşısına geçmek isterken, şehir merkezi yönüne giden ve plakası tespit edilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ayten Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kazanın ardından polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza yerinde bulunan sinyal camı ve far camı kırıklarından otomobilin Renault Broadway marka olduğunu tespit eden polis, otomobilin kentteki oto sanayi sitelerinde tamir edilebileceğini düşünerek bu yönde araştırma yaptı. Ancak otomobilin kent içinde tamir edilmediği belirlendi.



‘ÖZÜR DİLESE AFFEDER MİSİNİZ ?’



Polis araştırmalarını sürdürürken, Ayten Ünal’ın eşi 58 yaşındaki Şerafettin Ünal polise başvurarak, tanımadığı bir kişinin kendisini telefonla arayarak, “Eşinize çarpan kişi sizden özür dilerse affeder misiniz?” diye sorular sorduğunu söyledi.



Polis bunun üzerine Ünal’ın telefonunu teknik takibe aldı. Ünal’ı gizli numaradan arayan aynı kişi, eşine çarpan sürücüyü yanına getirmek istediğini söyledi. Polis, Ünal’dan kendisini arayan kişiye bir taksi durağında randevu vermesini istedi. Önceki akşam buluşmanın olacağı yerde önlem alan polis, Ünal ile buluşmak için durağa gelen kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan adı açıklanmayan kişi, kazayı arkadaşı Serdar Algan’ın yaptığını söyledi. Polis aynı akşam Serdar Algan’ı yakaladı.



‘KADININ HAYALİNİ GÖRMEYE BAŞLADIM’



Polise verdiği ilk ifadesinde kazadan 20 gün sonra düğünü olacağı için olay yerinde durmadan kaçtığını belirten Serdar Algan, otomobilini kaza günü bir yakınının evinin önünde sakladığını, daha sonra da Ankara’da tamir ettirip, Trabzon’da sattığını söyledi.



İfadeside, kaza akşamı karanlıkta önünü zor gördüğünü anlatan Serdar Algan, “Bir kişiye çarptığımı farkettim. Biraz ilerleyince durup baktığımda ön cam patlamış, tampon hasar görmüştü. Korktum ve hemen oradan uzaklaştım. Son günlerde maden ocağında çalışırken çarptığım kadının hayalini yerin altında görmeye başladım. Bana, ‘ne yaptın sen?’ diyordu. Gece rüyalarıma giriyordu. Ben de arkadaşıma çarptığım kadının eşini aratıp, vicdanımı rahatlatmak istedim. Sonra yakalandım” dedi.



Serdar Algan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Zonguldak Beycuma M Tipi Cezaevi’ne konuldu.



Ayten Ünal’ın otomobil parçaları satan bir dükkanda çalışan eşi Şerafettin Ünal, bir nebze olsun gözyaşlarının dindiğini belirterek, “Kimvurduya gitmeden, kimin yaptığı ortaya çıktı. Giden geriye gelmiyor. Zamanında vurup kaçmasa, gitmese, hastaneye götürseydi belki eşim şu an yaşıyor olacaktı” diye konuştu.







