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Öldürülen kadın teröristin cenazesini ailesi almamış

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA Valiliği otoparkına bıraktığı bomba yüklü aracı, uzaktan kumandayla patlatıp kaçan 'Hejer' kod adlı terörist Çiçek Karabulut'un cenazesinin Mardin'de kimsesizler mezarlığında toprağa verildiği bildirildi

26 Aralık 2017 16:45

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA Valiliği otoparkına bıraktığı bomba yüklü aracı, uzaktan kumandayla patlatıp kaçan \'Hejer\' kod adlı terörist Çiçek Karabulut\'un cenazesinin Mardin\'de kimsesizler mezarlığında toprağa verildiği bildirildi.
Adana Valiliği\'ne 24 Kasım 2016\'da gelen PKK\'lı terörist Çiçek Karabulut, 33 KKP 24 plakalı bomba yüklü aracı valilik bahçesindeki açık otoparka bıraktıktan sonra, taksiye binip kaçarken uzaktan kumanda ile bombayı patlattı. 2 kişinin şehit olduğu 33 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist, kaçarken bindiği taksinin güvenlik kamerasından saptandı. Dikkat çekmemek için başörtüsü takan ve Suriye\'ye geçtiği değerlendirilen \'Hejer\' kod adlı Çiçek Karabulut\'un, 13 Kasım\'da Mardin\'in Nusaybin ilçesi kırsalında yapılan operasyonlarda öldürüldüğü ortaya çıktı.
Parmak izinden kimliği saptanan Karabulut\'un cenazesine yasal sürede ailesi sahip çıkmayınca Cumhuriyet savcısının izniyle 29 Kasım\'da Mardin\'de kimsesizler mezarlığında toprağa verildiği bildirildi.

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