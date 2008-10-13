Öldürülen işadamının eşi de tutuklandı

Adana’da 3 milyon YTL'sini dolandırdıkları patronları Ali Yasin Sönmezler’i öldüren Gürkan Kulle ile Arman Arı, mahkemede kendilerini azmettirenin kurbanın eşi olduğunu söyleyince Şehnaz Sönmezler de tutuklandı.

Yenidam Mahallesi Yeşilova Sulama Birliği yakınındaki tarla içinde Türkiye Jokey Kulubü’ne ait hayvan dışkılarının atıldığı çöplükte 28 Ağustos’ta domuz bağı ile bağlı bir erkek cesedi bulundu. Başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenen ve elleri ile ayakları iple bağlanıp, yüzüne havlu basılıp koli bantıyla bantlandıktan sonra çöpe atılan cesedin 2 Ağustos’ta kaybolduğu savcılığa bildirilen Sönmezler Saç Profil Şirketi sahibi işadamı Ali Yasin Sönmezler’e ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumu’nda DNA testi için bekletilen Sönmezler’in cesedini, eşi kolundaki saati, iç çamaşırı ve ayakkabılarından teşhis etmişti. Vahşice katledilen Sönmezler’in katillerini bulmak için ortak çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, ödenmeyen çeklerle ilgili 3 milyon YTL’ik icra işlemi başaltılması üzerine soruşturmayı bu yöne de kaydırdı.



İncelenen borç çeklerindeki imzaların sahte olduğu ve muhasebe elemanı Gürkan Kulle tarafından atıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alının Kulle, patronu Sönmez’i arkadaşı ustabaşı Arman Arı ile birlikte öldürdüklerini itiraf etti. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi mahkemede kendilerini Ali Yasin Sönmezler’in eşi Şehnaz’ın azmettirdiğini söyledi. Bu itiraf üzerine gözaltına alınan Şehnaz Sönmezler de cinayete azmettirmek suçundan bugün tutuklandı.



Kolundaki saat ve anahtarlıktan teşhis ettiği Ali Yasin Sönmezler’in cenazesi sırasında gözyaşlarına boğulup, ‘Şehidim, kanın yerde kalmayacak’ diye feryat eden Şehnaz Sönmezler’in azmettirici suçlamasıyla tutuklanması aile içinde şok etkisi yarattı. Yıllarca aynı yastığa baş koyduğu kocasını öldürtmekten tutuklanan Şehnaz Sönmezler cenaze sırasında, “Komiser, kocamın katillerini bul, kanını yerde bırakma” diye bağırmıştı.



