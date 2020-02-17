Öldürülen iş insanı Levent Cengiz davasının şüphelisi "iş yoğunluğu" gerekçesiyle bırakılmış

Başkentte, iki yıl önce, ODTÜ ormanlarında cesedi bulunan iş insanı Levent Cengiz’i öldürdüğü gerekçesiyle aranırken Haziran 2019’da “kılık değiştirmiş” şekilde yakalanan şüpheli iş insanı Recep Arıkan’ın iki kez serbest bırakıldığı öğrenildi. Karar tutanağından, Arıkan’ın adliyede hazır bulundurulmasına karşın, “iş yoğunluğu” gerekçesiyle sorgusu dahi yapılmadan bırakıldığı öğrenildi. Savcılığın itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Arıkan, şimdi de bulunamıyor.

Cumhuriyet'ten Alican Ulucağ'ın haberine göre, 23 Eylül 2018’de, ODTÜ ormanlık alanına gelen polis, iş insanı Levent Cengiz’i silahla vurularak öldürülmüş şekilde buldu. Dedektifler, Cengiz’i öldüren kişinin iş insanı Recep Arıkan’ın yanında çalışan Servet Poyraz olduğunu tespit etti. İfadesi alınan Poyraz, “cinayet sırasında Arıkan’ın da yanında olduğunu” söyledi. Gözaltına alınan Arıkan, Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 1 Kasım 2018’de serbest bırakıldı. Karar tutanağından, Arıkan’ın adliyede hazır bulundurulmasına karşın, “iş yoğunluğu” gerekçesiyle sorgusu dahi yapılmadan bırakıldığı anlaşıldı. Arıkan, serbest kalır kalmaz ortalıktan kaybolurken savcılık da karara itiraz etti. Arıkan’a yeniden yakalama çıkarıldı. Polisler, Arıkan’ı 8 ay sonra, bir evde yakaladı. Arıkan, Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık ikinci kez serbest bırakılma kararına da itiraz etti. Arıkan hakkında bu defa da Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nce “kasten öldürme” suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Arıkan çoktan kayıplara karıştı.