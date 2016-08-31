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BBC Türkçe

Öldürülen İngiliz'in cenazesinde Kuran okunacak

Avustralya'da kaldığı otelde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden İngiliz Mia Ayliffe-Chung'un cenazesinde, cinayetin "terör" olayı olarak yansıtılmasına eleştiri olarak Kuran'dan bir bölüm okunacak.

31 Ağustos 2016 09:12

Avustralya'da kaldığı otelde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden İngiliz Mia Ayliffe-Chung'un cenazesinde, cinayetin "terör" olayı olarak yansıtılmasına eleştiri olarak Kuran'dan bir bölüm okunacak.

21 yaşındaki Mia Ayliffe Queensland'de kaldığı hostelde (pansiyon), 29 yaşındaki Fransa vatandaşı Smail Ayad tarafından bıçaklanmıştı.

Ayad'ın saldırıdan önce Allahuekber diye bağırması üzerine olay basında "terör saldırısı" olarak duyurulmuştu.

Olayı araştıran Avustralya polisi ise saldırganın uyuşturucu etkisi altında olabileceğini ya da akıl sağlığının yerinde olmadığını belirterek cinayetin "terör" amacıyla işlenmiş olduğu iddialarını yalanlamıştı.

Geçen Salı günü yaşanan saldırıda 30 yaşındaki Thomas Jackson da ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Mia'nın annesi Rosia Ayliffe, cinayet nedeninin kamuoyuna yanlış yansıtılmasını eleştirerek, kızı için "farklı inançların bir arada olduğu" bir cenaze töreni düzenleyeceklerini belirtti.

Kuran'dan bir ayetin okunacağı törende, Yahudilik, Sih ve Buddizm inançlarından da metinler ve ilahiler okunacak.

Rosie Ayliffe daha önce yaptığı bir açıklamada da kızının küllerini, "yolculuğuna devam edebilmesi için" dünyanın farklı bölgelerine dağıtacaklarını belirtmişti.

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