Öldürülen iki çocuğu 'terörist' ilan eden Ağrı Valisi, Ankara katliamını böyle çözdü: PKK ile IŞİD birlikte yaptı!

Ağrı Valisi Musa Işın, Ankara katliamıyla ilgili olarak "PKK, IŞİD, şunlar bunlar birlikte katliam yapıyor, ondan sonra algı operasyonu yapıp 'efendim şunlar yaptı, bunlar yaptı' deyip milleti birbirine kırdırmaya çalışıyorlar" dedi. Ağrı Valisi, Diyadin ilçesinde bir fırında çalışan ve ağustos ayında özel harekât timlerinin öldürdüğü belirtilen 16 yaşındaki Orhan Aslan ve 15 yaşındaki Muhammet Aydemir'in PKK üyesi olduğunu öne sürmüştü.

Ağrı'da yapımı tamamlanan 8 derslikli spor lisesi ile 16 derslikli güzel sanatlar lisesi ve 200 kişi kapasiteli öğrenci pansiyonu, Ağrı Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle açıldı.

'Öğrencilere hayatlarını, gençliklerini kötü insanların emellerine alet etmemeleri' çağrısında bulunan Işın, şunları söyledi:



"Bakın 14, 15, 17 yaşında çocuklar gelip teslim oluyor. 'Gidin adam öldürün' diye kendi boylarından yüksek silah ellerine veriliyor. '14 yaşındaki çocuk silah kullanır mı ' İşte vicdansızlık, akılsızlık, beyinsizlik ve insansızlık budur. Başka hiçbir şey değildir. Çocuklar, siz yaşamaya çalışın, ölmeye çalışmayın. Ölmek, yok olmak çok kolaydır. Sizi birileri öldürmek isteyebilir. Onlara kesinlikle kendinizi kullandırtmayın, fırsat vermeyin. (Dağa) Çok istiyorlarsa kendi çocuklarını göndersinler."

'Kürt'ün en büyük düşmanı PKK'dır'





Öğrencilerden bölücü terör örgütünün ve uzantılarının "Kürt'ün hakkını koruyoruz" yalanına kanmamalarını isteyen Işın, şöyle devam etti:



"Kürt'ün en büyük düşmanı PKK'dır. Bütün bu olumsuzlukları yaratanlar, Ağrı'nın huzurunu bozan onlar değil mi Ağrı'yı açıkça söylüyorum pilot bölge seçtiler. Ağrılılar, geleneklerine, inançlarına bağlı, mütedeyyin kendi halinde yaşayan, çocuklarına gelecek hazırlayan kendi halinde bir halkken, iki yıl içerisinde bu halk üzerinde çok büyük bir oyun oynanmaktadır. Burayı huzursuz ettiklerini ve araçların yakıldığını biliyorsunuz, daha 2-3 ay önce insanların dağa götürülüp haraç kesildiğini, şehir merkezinde adam katledildiğini biliyorsunuz. Eleşkirt'te hem adamın arabasını yakıp hem de dağa götürülüp 250 bin lira alındığını biliyorsunuz. Peki, bu nasıl halk sevdasıdır. Bu nasıl Kürtlüktür. Bu Kürt düşmanlığıdır."



Işın, "Bugün dağda olmanın hiçbir gerekçesi yoktur. Birisi kalksın dersin ki, 'bizim haklarımız eksiktir, bize şu verilmiyor.' Bugün Türk neye sahipse Kürt de ona sahiptir. Kürt neye sahipse Türk de Arap da ona sahiptir. Hiçbir eksiklik yoktur. Bir şey varsa da demokratik zeminlerde her şey söylenebilecek durumdadır" diye konuştu.

Ankara'daki saldırı



Vali Musa Işın, Ankara katliamına da değinerek, şunları kaydetti:



"Ankara'da menfur bir saldırı yapıldı. (Bu saldırının amacı) Türkiye'yi kargaşaya sürükleyip, infial yaratıp iç çatışmaya sürükleyip başka ülkelere, Suriye, Irak'a, şuna buna benzetmektir. Zaten söyleniyor, kimlerin kimlerle iş birliği yaptığı. PKK, IŞİD, şunlar bunlar birlikte katliam yapıyor, ondan sonra algı operasyonu yapıp 'efendim şunlar yaptı, bunlar yaptı' deyip milleti birbirine kırdırmaya çalışıyorlar. Milletin kanı üzerinden, masum insanları öldürerek istikbal temin etmeye çalışıyorlar. Allah memleketimize zeval vermesin. Dirlik ve birliğimizi muhafaza etsin."

Ağrı Valiliği: Sivil değil teröristlerdi

Ağrı’ya bağlı Diyadin'de bir fırında çalışan Orhan Aslan (16) ve Muhammed Aydemir (15) adlı iki çocuğun özel harekat timlerince öldürüldüğüne ilişkin olarak basında çıkan haberler üzerine yazılı açıklama yapan Ağrı Valiliği "terörist" iddiasının arkasında durararak, "Sivil değil teröristlerdi" dedi.

Ağrı Valiliği'nden Ağustos ayında yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında 12.08.2015 tarihinde Bölücü Terör Örgütü mensuplarının Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı’na roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırması ile çıkan çatışmada öldürülen 2 teröristin sivil olduğuna dair iddiaların yer alması üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur.

"Söz konusu olayda öldürülen kişiler saldırının akabinde güvenlik güçlerimizle çatışmaya girmiş ve çatışma sırasında silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmişlerdir."