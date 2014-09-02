Hastane, öldürülen Hasan Ferit Gedik'e borç çıkardı

Maltepe Gülsuyu’nda geçen yıl uyuşturucu çetesi tarafından öldürülen Hasan Ferit Gedik, yaralı olarak götürüldüğü hastanede yaşamını yitirmişti.Hastane 1 yıl sonra Gedik ailesine tedavi masrafı nedeniyle "borcunuz vardır" yazısı gönderdi.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Hasan Ferit Gedik’in ailesi 1 hafta içinde hastaneye başvurmazsa haklarında hukuki işlem başlatılacak.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi’nde, geçen yıl 28 Eylül ’de uyuşturucu çetelerinin mahalledeki faaliyetlerine karşı yapılan yürüyüşün ardından eylemcilerin üzerine iddiaya göre ateş açıldı. Olayda 9 kişi yaralandı. Yaralılardan biri de 19 yaşındaki Hasan Ferit Gedik'ti. Ağır yaralı olarak İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanes’ne kaldırılan Hasan Ferit Gedik doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

borcunuz var yazısı geldi

Olayın üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra hastane Hasan Ferit Gedik’in tedavi masraflarından dolayı borcu olduğun belirterek evine yazı gönderdi. Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nden Gedik’in ailesinin yaşadığı eve geçen 22 Temmuz’da gönderilen yazıda 7 gün içerisinde hastaneye başvurmadıkları taktirde hukuki işlem başlatılacağı belirtildi. Yazıda şöyle denildi: Hasan Ferit Gedik’in tedavi masrafları kurumuz tarafından karşılanmıştır. Borcun rücu edileceği ikinci kişiler varsa bildirilsin. Adli evraklar hastaneye teslim edilsin.“

Öte yandan Hasan Ferit Gedik’in de öldürüldüğü Gülsuyu olaylarına ilişkin dava İstanbul Anadolu Adliye Sarayı’nda perşembe günü görülecek.

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