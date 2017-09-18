Öldürülen gencin iş arkadaşları gözaltına alındı

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Hendek İlçesi\'nde 28 yaşındaki Fatih Tora\'nın evinin önünde öldürülmesiyle ilgili sürdürüyen soruşturma kapsamında polis gencin iş arkadaşı 3 kişiyi gözaltına aldı.

Dün ilçenin Rasimpaşa Mahallesi\'nde Fatih Tora\'nın dün evinin önünde plakasız motosikletli bir kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesiyle ilgili polis, geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis, vucuduna isabet eden 5 kurşunla yaşamını yitiren Tora\'nın yakın çevresindeki kişilerin ifadesine başvurdu. Çapılan çalışma sonucu şüpheli bulunan Tora\'nın birlikte çalıştığı ilçedeki kereste fabrikasının sahibi olan H.B. (37) ile arkadaşları E.K. (34) ve A.M.\'yi (45) gözaltına aldı.Yapılan araştırmada H.B.\'nin yakın çevresindekilere zaman zaman Tora\'yı öldüreceğini söylediği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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