Öldürülen gazeteciler haritası

DagMedya'nın veri çalışmasını, Adana'da gün ortası kurşunlanan Kadir Bağdu ve katledilen bütün meslektaşlarımızın anısına saygıyla sunuyoruz.



Kürtçe çıkan Azadiya Welat gazetesinin Adana dağıtımcısı Kadri Bağdu, dün sabah Seyhan İlçesi’ne bağlı Şakirpaşa semtinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bağdu'nun öldürülmesi kamuoyunda '90'lı yıllara tekrar geri mi dönülüyor?' kaygısı yarattı.

Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ ) Türkiye'de öldürülen gazeteciler veritabanına göre, Türkiye Ordusu ve PKK arasındaki çatışmaların en yoğun olduğu 1990'lı yıllarda 20 gazeteci cinayete kurban gitmiş.

90'lı yıllardan günümüze kadar olan 20 cinayetin bugüne kadar cezasız kaldığı da yer almakta. Haritada görüleceği gibi cinayetlerin ağırlıkta Kürt yayınlarıyla birlikte Güney Doğu Anadolu bölgesinde yaşandığı da görülüyor.

Öldürülen gazetecilerin isimleri şöyle:

1992 Halit Gungen 2000'e Dogru Diyarbakır

1992 Cengiz Altun Yeni Ulke Batman

1992 Izzet Kezer Sabah Şırnak

1992 Hafiz Akdemir Ozgur Gundem Diyarbakır

1992 Cetin Abayay Ozgur Halk Batman

1992 Yahya Orhan Ozgur Gundem Batman

1992 Huseyin Deniz Ozgur Gundem Şanlıurfa

1992 Musa Anter Ozgur Gundem Diyarbakır

1992 Namik Taranci Gercek Diyarbakır

1993 Ugur Mumcu Cumhuriyet Ankara

1993 Kemal Kilic Ozgur Gundem Şanlıurfa

1993 Ferhat Tepe Ozgur Gundem Bitlis

1993 Aysel Malkac Ozgur Gundem İstanbul

1994 Nazim Babaoglu Ozgur Gundem Şanlıurfa

1994 Erol Akgun Devrimci Cozum Gebze

1995 Sayfettin Tepe Yeni Politika Batman

1996 Metin Göktepe Evrensel İstanbul

1999 Ahmet Taner Kislali Cumhuriyet Ankara

2007 Hrant Dink Agos İstanbul

2009 Cihan Hayırsevener Güney Marmara’da Yaşam Bandırma

2014 Kadri Bağdu Azadiya Welat Adana



