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Öldürülen gazeteciler haritası

Azadiye Welat gazetesi çalışanı Kadri Bağdu'nun öldürülmesi, 90'lı yıllar geri mi dönüyor kaygısı yarattı

16 Ekim 2014 19:56

DagMedya'nın veri çalışmasını, Adana'da gün ortası kurşunlanan Kadir Bağdu ve katledilen bütün meslektaşlarımızın anısına saygıyla sunuyoruz.

Kürtçe çıkan Azadiya Welat gazetesinin Adana dağıtımcısı Kadri Bağdu, dün sabah Seyhan İlçesi’ne bağlı Şakirpaşa semtinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bağdu'nun öldürülmesi kamuoyunda '90'lı yıllara tekrar geri mi dönülüyor?' kaygısı yarattı.

Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ ) Türkiye'de öldürülen gazeteciler veritabanına göre, Türkiye Ordusu ve PKK arasındaki çatışmaların en yoğun olduğu 1990'lı yıllarda 20 gazeteci cinayete kurban gitmiş.

90'lı yıllardan günümüze kadar olan 20 cinayetin bugüne kadar cezasız kaldığı da yer almakta. Haritada görüleceği gibi cinayetlerin ağırlıkta Kürt yayınlarıyla birlikte Güney Doğu Anadolu bölgesinde yaşandığı da görülüyor.

Öldürülen gazetecilerin isimleri şöyle:

1992    Halit Gungen    2000'e Dogru    Diyarbakır
1992    Cengiz Altun    Yeni Ulke    Batman
1992    Izzet Kezer    Sabah    Şırnak
1992    Hafiz Akdemir    Ozgur Gundem    Diyarbakır
1992    Cetin Abayay    Ozgur Halk    Batman
1992    Yahya Orhan    Ozgur Gundem    Batman
1992    Huseyin Deniz    Ozgur Gundem    Şanlıurfa
1992    Musa Anter    Ozgur Gundem    Diyarbakır
1992    Namik Taranci    Gercek    Diyarbakır
1993    Ugur Mumcu    Cumhuriyet    Ankara
1993    Kemal Kilic    Ozgur Gundem    Şanlıurfa
1993    Ferhat Tepe    Ozgur Gundem    Bitlis
1993    Aysel Malkac    Ozgur Gundem    İstanbul
1994    Nazim Babaoglu    Ozgur Gundem    Şanlıurfa
1994    Erol Akgun    Devrimci Cozum    Gebze
1995    Sayfettin Tepe    Yeni Politika    Batman
1996    Metin Göktepe    Evrensel    İstanbul
1999    Ahmet Taner Kislali    Cumhuriyet    Ankara
2007    Hrant Dink    Agos    İstanbul
2009    Cihan Hayırsevener    Güney Marmara’da Yaşam    Bandırma
2014    Kadri Bağdu    Azadiya Welat    Adana


 

 

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