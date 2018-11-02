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Öldürülen gazeteci Kaşıkçı Londra'da anıldı

Celal Sönmez / Londra, 1 Kasım (DHA) - Ulusal Gazeteciler Birliği (NUJ) Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için bir anma gecesi düzenledi

02 Kasım 2018 01:12

Celal Sönmez / Londra, 1 Kasım (DHA) - Ulusal Gazeteciler Birliği (NUJ) Suudi Arabistan\'ın İstanbul konsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için bir anma gecesi düzenledi.
Gazeteciler, bu akşam buluşarak yaklaşık 90 dakikalık bir anma töreni gerçekleştirdi. 
Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmaması günü olan 2 Kasım\'da ise gazeteciler Londra\'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda bir araya gelerek sessiz bir protesto yapacaklar.

Görüntü Dökümü
- Londra\'da gerçekleştirilen Cemal Kaşıkçı\'yı anma töreninden görüntüler

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