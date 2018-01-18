Öldürülen Esen Yaman'ın babası: Kızım tehdit edildiğini söyledi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Gaziemir ilçesinde Esen Yaman’ı (29) tabancayla vurarak öldüren Serkan G. (28) ile azmettirici olduğu iddia edilen, genç kadının eski eşi Şevket B.’nin (30) yargılanmasına devam edildi. Öldürülen kadının babası Sebehattin Yaman, cinayetten 3 ay önce kızının kendisini arayıp eski eşi tarafından tehdit edildiğini söylediğini anlattı.

Olay, 9 Eylül 2016 tarihinde Sevgi Mahallesi 669 Sokak\'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte yaşayan Esen Yaman, apartman girişinde Serkan G. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kaçan Serkan G. polis ekiplerince yakalandı, ardından tutuklandı. Soruşturmada, Serkan G.’nin ‘yaralama’ suçundan girdiği Foça Yarı Açık Cezaevi’nden izinli çıktıktan sonra geri dönmediği ve firari olduğu belirlendi. Öte yandan, öldürdüğü Esen Yaman’ın eski eşi Şevket B. ile de cezaevi arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Serkan G. ile Şevket B. hakkında dava açıldı.

İzmir 11\'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Serkan G. ve onu cinayete azmettirdiği öne sürülen Esen Yaman’ın eski eşi Şevket B. ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada Esen Yaman’ın Adana’da yaşayan babası Sebehattin Yaman, SEGBİS ile ifade verdi. Baba Yaman, \"Cinayetten üç ay önce kızım beni aradı ve eski eşi tarafından tehdit edildiğini söyledi. Beni yanına çağırarak \'Benimle kal\' dedi. Ben de annesiyle boşandığımı, Ceyhan’da evlenerek yeni bir hayat kurduğumu ve İzmir’e gelemeyeceğimi, isterse kendisinin bizimle Adana’da yaşayabileceğini söyledim. Bu konuşmadan sonra da kızım öldürüldü\" dedi.

Duruşma savcısı suçun mahiyeti, dosyadaki delil durumu ve tutuklanma nedenlerinden dolayı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti diğer tanıkların dinlenmesi için sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

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