Öldürülen Ecem'in babasından idam isteği

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, 5 Ocak\'ta ortadan kaybolan ve ormanlık alanda toprağa gömülü cansız bedeni bulunan Ecem Balcı\'nın (17) babası Gökhan Balcı, sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine yayın yasağını kınamak ve olayını unutturmamak amacıyla araç konvoyu düzenledi.

Gölcük\'te, Ecem Balcı, 5 Ocak günü ortadan kaybolmasının ardından, kızını bulamayınca bunalıma giren annesi Esra Ercömert, 14 Ocak\'ta gittiği Kandıra\'nın Kaltalkayası mevkisindeki kayalıklardan denize atlamış ve 2 gün sonra cansız bendeni, denizde bulunarak, toprağa verilmişti.

Daha sonra kayıp olan Ecem\'i bulmak için soruşturmayı derinleştiren polis, şüpheli Süleyman Kara\'yı cezaevinden çıkararak, ifadesini alıp, yakınlarını da gözaltına almıştı. Süleyman Kara\'nın ifadesi doğrultusunda, cesedi ormanlık alanda gömüldüğü yeri itiraf etmesinin ardınan Ecem Balcı\'nın Gölcük\'te ormanlık alanda gömülü cesedi bulunmuştu.

Baba Gökhan Balcı, sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki hesabından yaptığı açıklamayla kızının ölümüne sessiz kalınmamasını isteyerek, yayın yasağının kaldırılmasını talep ederek kızının öldürülmesini unutturmamak için araçlarla konvoy yapma çağrısında bulunmuştu.

Gökhan Balcı, aracının arka camına kızının fotoğrafını yapıştırarak, \'Onlar rahatlıkla öldürebilir ve gömebilir. Ama benden susmamı istiyorlar. Susmayacağım kızım için adalet istiyorum. Unutma unutturma\' yazdırdı

\'İDAMIN ÇIKARTILMASINI İSTİYORUM\'

Acılı baba Gökhan Balcı yayın yasağını kınamak Ecem Balcı olayını unutturmamak için konvoy düzenlediğini söylereken , \"Olayın başından bu yana sürekli kızımın Süleyman Kara tarafından kaçırılmış olacağını hatta hayati tehlikesi olduğunu söylemiştim. Nihayet söylemlerim doğru çıktı. Fakat bu sefer de yayın yasağı koydular.Adalete olan inancımdan dolayı susuyorum ama kimse kızım Ecem\'i ve onun gibi hayata yeni adım atmış çoçuklarımızın unutulmaması için düzenlediğimiz konvoyla Ecem ve Ecem gibi çocuklarımızın yaşatılan acı sonu tekrar yaşanmaması adına biran önce idamın çıkarılmasını istiyorum. Ülkemizde böyle olaylar çok yaşanmaktadır, Devletimiz bir gecede yasa değiştiriyor ve bende bu idam yasasının da böyle kötü niyetli olanlar için bir an önce çıkartılmasını bu kişilerinde ağır bir ceza ile sonlandırılmasını istiyoruz, bir de anne ve babaların daha duyarlı olmalarını istiyorum, çocuklarını herkese emanet etmesinler daha sonra üzülmesinler” dedi.

100’E YAKIN ARAÇ KONVOYA KATILDI

Gölcük’te meydana gelen üzücü olaydan sonra baba Gökhan Balcı kızının ölümden sonra alınan basın yayın yasağının kaldırılması konusunda düzenlediği konvoya sevenleri dostları büyük ilgi gösterirken yaklaşık 100’e yakın araç konvoya katıldı, Konvoy Denizevler mahallesinde başlayarak Gölcük Çarşı merkezi Değirmendere sahilin ardından tekrar Gölcük Denizevler sahilinde sona erdi.

FOTOĞRAFLI